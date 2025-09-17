FCSB, lovită din toate părțile Titularul din sezonul de titlu s-a accidentat și va rata mai multe meciuri importante

Valentin Crețu (36 de ani), fundaș dreapta la FCSB, s-a accidentat la ultimul antrenament și va rata următoarele meciuri ale campioanei.

FC Botoșani - FCSB va fi vineri, în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 20:30.

FCSB traversează o perioadă dificilă pe plan intern, iar acum a primit o nouă lovitură.

Valentin Crețu s-a accidentat

Fotbalistul cu peste 4.000 de minute jucate în 53 de meciuri din sezonul precedent se confruntă cu o problemă la nivelul unui metatarsian și nu poate călca în mod normal.

Cel mai probabil, Crețu ar urma să stea pe departe de gazon timp de aproximativ două săptămâni, informează digisport.ro.

În următoarele două săptămâni și jumătate, FCSB se va duela cu FC Botoșani, Go Ahead Eagles, Oțelul Galați, Young Boys Berna și Universitatea Craiova.

3 meciuri a jucat Valentin Crețu în acest sezon

Roș-albaștrii l-au pierdut recent și pe Ionuț Cercel (18 ani), iar în acest moment mai are în lot doi jucători ce pot acoperi postul de fundaș dreapta, Alexandru Pantea (22 de ani) și Daniel Graovac (32 de ani).

În repriza secundă a meciului cu Csikszereda, Mihai Toma (18 ani) a fost folosit în flancul drept al defensivei, după ce Gigi Becali, patronul campioanei a transmis de mai multe ori că vrea să-l vadă pe tânărul fotbalist evoluând pe acel post.

FCSB, listă lungă de accidentați

Înaintea duelului de la Miercurea Ciuc, FCSB mai primise o veste proastă. Adrian Șut (26 de ani) s-a rupt și el la doar 5 minute după ce intrase pe teren pentru România, în duelul cu Cipru, scor 2-2, din preliminariile CM 2026.

Astfel, în perioada următoare, ce se anunță extrem de importantă pentru gruparea bucureșteană, Elias Charalambous nu se va putea baza pe nu mai puțin de 5 jucători, accidentați sau cu alte probleme medicale:

Joyskim Dawa (29 de ani)

Ionuț Cercel (18 ani)

Adrian Șut (26 de ani)

Risto Radunovic (33 de ani)

Valentin Crețu (36 de ani)

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB cu FC Botoșani:

Tarnovanu – Toma (Graovac), Ngezana, M. Popescu, Pantea (Kiki) – Lixandru (Alhassan), Olaru – Cisotti, Tănase, Miculescu – Bîrîligea

După partida din Liga 1, campioana va debuta și în faza principală din Europa League, pe terenul celor de la Go Ahead Eagles, în data de 25 septembrie.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „ Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport