„Un penalty rușinos!” FOTO. Marseille face scandal după înfrângerea cu Real Madrid: „Nu există! Niciodată, nicăieri!” +10 foto
Duelul dintre Facundo Medina și Vinicius, în urma căruia Real Madrid a primit penalty, în meciul cu Marseille/ Foto: IMAGO
Liga Campionilor

„Un penalty rușinos!” FOTO. Marseille face scandal după înfrângerea cu Real Madrid: „Nu există! Niciodată, nicăieri!”

  • REAL MADRID - MARSEILLE 2-1. Roberto De Zerbi (46 de ani) și Medhi Benatia (38 de ani) au răbufnit la adresa arbitrajului de pe „Santiago Bernabeu”

Real Madrid a trecut la limită de Marseille, în prima rundă a grupei XXL din Liga Campionilor.

Kylian Mbappe a transformat două lovituri de pedeapsă, în minutele 28 și 81. Cea din urmă a fost acordată pentru un henț comis de Facundo Medina (26 de ani) într-un duel cu Vinicius (25 de ani).

REAL MADRID - MARSEILLE. Roberto de Zerbi: „Un penalty rușinos”

La finalul partidei, antrenorul francezilor și-a vărsat furia pe „centralul” bosniac Irfan Peljto și a contestat vehement decizia acestuia.

„Este un penalty rușinos. Nu există. Aș fi spus același lucru și dacă ar fi fost fluierat pentru noi. Pentru mine, nu este un penalty, niciodată. Nici pe Bernabeu, nici pe Velodrome, nici la Real Sociedad, nicăieri.

Și nu am niciun motiv ascuns, nu vreau să provoc controverse. Spun doar că nu a existat niciun penalty. Punct”, a declarat Roberto De Zerbi, furios, citat de RMC Sport.

Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport
Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport

Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport Al doilea penalty primit de Real Madrid în meciul cu Marseille FOTO: Captură de ecran Prima Sport
Medhi Benatia, directorul sportiv de la Marseille, a vorbit și el despre faza controversată, la care sistemul VAR nu a intervenit.

„Este un pic cam dur. Nu voi spune că este un penalty imaginar, pentru că se vede că există un contact cu mâna. Dar jucătorul atacă, joacă mingea.

Se vede clar că joacă doar mingea și, fiind la pământ, mingea îi atinge puțin mâna. Mi se pare foarte sever. Poate mă înșel, dar să pierzi așa e un pic enervant”, a adăugat și Benatia pentru sursa citată.

Pentru gruparea de pe Velodrome urmează un nou duel de foc, dar de această dată în Ligue 1. O va întâlni duminică pe PSG, în „Le Classique”.

Rezultatele serii de marți în Liga Campionilor

  • Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
  • PSV - Union Saint-Gilloise 3-1
  • Real Madrid - Marseille 2-1
  • Tottenham - Villarreal 1-0
  • Benfica - Qarabag 2-3
  • Juventus - Borussia Dortmund 4-4

