Omagiul lui Real Madrid Echipa juca în Ligă, clubul posta despre Mircea Lucescu: „Regretăm profund”

Real Madrid a postat un omagiu pentru Mircea Lucescu, după decesul marelui antrenor, la vârsta de 80 de ani

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025

Clubul spaniol juca în Liga Campionilor împotriva lui Bayern Munchen când a venit mesajul postat pe rețelele de socializare.

Real Madrid, despre Lucescu: „Transmitem dragoste și afecțiune familiei și tuturor celor dragi”

„Real Madrid C.F., președintele său și Consiliul de Administrație regretă profund trecerea în neființă a lui Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipelor naționale ale României și Turciei.

Real Madrid își exprimă condoleanțele și transmite dragoste și afecțiune familiei, colegilor, cluburilor și tuturor celor dragi.

Mircea Lucescu, care a antrenat numeroase cluburi în mai multe țări europene, a decedat la vârsta de 80 de ani. Odihnească-se în pace”, a scris clubul spaniol într-un comunicat oficial.

