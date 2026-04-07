„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”

Ianis Hagi a publicat un mesaj impresionant la moartea lui Mircea Lucescu, survenită azi, la Spitalul Universitar

El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

„Dragă nea Mircea,

Cu inima grea scriu aceste rânduri…

Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații.

Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.

Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin.

Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața.

Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit.

Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu.

Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape.

Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi pe Instagram.

