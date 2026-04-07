„Golul nu va putea fi umplut niciodată” Ianis Hagi despre Mircea Lucescu: „Cu inima grea scriu aceste rânduri…”

- Ianis Hagi a publicat un mesaj impresionant la moartea lui Mircea Lucescu, survenită azi, la Spitalul Universitar
- El a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.
„Dragă nea Mircea,
Cu inima grea scriu aceste rânduri…
Ați fost mai mult decât un antrenor: un mentor, un sprijin și un om care a modelat destine. Nu doar pe al meu, ci al unei întregi generații.
Iar golul lăsat de plecarea dumneavoastră nu va putea fi umplut niciodată.
Galerie foto (14 imagini)
Pentru mine nu ați fost doar o legendă a fotbalului românesc, ci omul care a crezut în mine atunci când poate nici eu nu o făceam pe deplin.
Dumneavoastră m-ați făcut căpitanul naționalei, mi-ați oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viața.
Eu și familia mea v-am iubit și v-am respectat profund, pentru tot ceea ce ați fost și pentru tot ceea ce ne-ați oferit.
Sunt convins că, acolo unde sunteți acum, continuați să trăiți aceeași pasiune, să conduceți, să inspirați, așa cum ați făcut-o mereu.
Vă mulțumesc din suflet pentru tot. Pentru încredere, pentru lecții, pentru onoarea de a vă fi aproape.
Drum lin, domnule Mircea Lucescu. Nu vă voi uita niciodată”, a scris Ianis Hagi pe Instagram.