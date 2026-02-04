Suspendată pentru dopaj Lovitură pentru țara gazdă » O biatlonistă italiană, exclusă de la Jocurile Olimpice de iarnă

Biatlonista italiană Rebecca Passler (24 de ani) a fost suspendată provizoriu de la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce un test anti-doping a ieșit pozitiv.

Italia este țara gazdă a JO de iarnă Milano-Cortina.

Agenția anti-doping din Italia a anunțat că proba pozitivă, care a indicat prezența letrozolului, a fost prelevată în afara competiției, în afara programului oficial de testare al Jocurilor Olimpice, conform apnews.com.

Letrozolul este un medicament folosit în tratamentul cancerului de sân, dar poate fi utilizat și pentru a controla efectele steroizilor.

Passler urma să concureze cu ștafeta mixtă, la Anterselva, începând de duminică, iar până în prezent nu a câștigat nicio medalie la competiții majore.

Federația Italiană de Sporturi de Iarnă (FISI) a anunțat că investighează cazul și că va sprijini sportiva pe parcursul procedurilor pentru analizarea probei „B”.

Federația a început deja investigațiile în ultimele ore, cu intenția de a o sprijini pe sportiva noastră în toate aspectele necesare. Este esențial să clarificăm situația pentru a evita orice neînțelegere care ar putea afecta grav cariera Rebeccăi și imaginea federației Flavio Roda, președintele FISI

Testul a fost efectuat pe 26 ianuarie. FISI a subliniat că organizația „s-a luptat întotdeauna împotriva folosirii substanțelor interzise și educă sportivii, încă de la o vârstă fragedă, să practice sportul respectând regulile și cu maximă corectitudine”

Passler, clasată pe locul 33 în Cupa Mondială, era o componentă importantă a echipei italiene de ștafetă feminină și urma să participe duminică în ștafeta mixtă.

„Având în vedere notificarea primită de la Agenția Internațională de Testare conform căreia sportiva Rebecca Passler a ieșit pozitiv, Comitetul Olimpic Național Italian (CONI) a dispus excluderea imediată a acesteia din echipă”, a transmis CONI, într-un comunicat, conform fanatik.com.tr.

Unchiul ei, Johann Passler, este medaliat olimpic la biatlon, cucerind bronzul la proba individuală și ștafetă masculin la Jocurile Olimpice de iarnă din 1988, la Calgary.

Există un precedent italian: Sara Errani, suspendată după un test pozitiv pentru letrozol

Letrozolul a mai fost implicat și în alte cazuri mediatizate, printre care cel al jucătoarei de tenis Sara Errani în 2017, care a susținut că substanța a ajuns în organism prin contaminare.

Fosta finalistă de la Roland Garros și US Open a fost inițial suspendată două luni, iar rezultatele sale din perioada 16 februarie - 7 iunie 2017 au fost anulate.

Ulterior, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a majorat suspendarea la 10 luni , conform euronews.com.

Deși a recunoscut că substanța provenea din medicamentul utilizat de mama sa pentru tratamentul cancerului la sân și care ar fi ajuns accidental în alimentele consumate de sportivă, TAS a decis că Errani poartă o vină, chiar dacă minoră, ceea ce a justificat prelungirea sancțiunii.

