Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS! Ultimele detalii despre transfer

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, a vorbit despre oferta din MLS care ar fi pe masa campioanei.

În urmă cu două zile, Gigi Becali a anunțat că ar avea o ofertă de 7 milioane de euro pentru Bîrligea din MLS, însă va negocia abia în iarnă pentru transfer.

Pleacă Bîrligea? Atacantul FCSB, tentat de visul american din MLS!

Acum, atacantul campioanei a vorbit și el despre interesul americanilor. Deși spune că nu se gândește să plece de la FCSB în acest moment, acesta recunoaște că nu ar spune nu unei aventuri în SUA.

„Cu ofertele și transferul nu este treaba mea. Eu încerc să îmi fac treaba cât mai bine și cât mai serios, să ajut echipa, să aducem puncte și să devenim din nou campioni. Momentan mă gândesc doar la asta. Nu am intenția să plec. Sunt aici, am contract foarte lung și vreau să dau totul pentru această echipă.

Oriunde m-ar duce cariera mea, acolo mă duc. Chiar și mai departe de America. De ce să nu fie MLS pe lista mea? E un campionat foarte bun, o experiență nouă. Sunt deschis la orice”, a spus Daniel Bîrligea într-un interviu acordat eAD, deținătorul drepturilor TV pentru Superliga.

Căpitanul Darius Olaru a vorbit și el despre posibila plecare a colegului său:

„Ar fi o pierdere pentru noi. Bîrligea ne-a ajutat foarte mult, anul trecut a marcat multe goluri, a contribuit decisiv la câștigarea titlului.

Anul acesta la fel, și în Europa, și în campionat. E un jucător important pentru noi, dar, atât timp cât ar pleca la mai bine, eu îi doresc tot ce e mai bun”.

