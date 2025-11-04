Nu l-au iertat  Fanii lui Liverpool au vandalizat muralul cu Trent Alexander-Arnold » Ce au scris suporterii 

Pictura murală dedicată lui Trent Alexander-Arnold (27 de ani) din Liverpool a fost vandalizată chiar înainte de duelul dintre „cormorani” și Real Madrid.

Fundașul britanic a părăsit-o pe Liverpool în această vară pentru a semna cu Real Madrid, după nouă ani în care a îmbrăcat tricoul roșu.

Muralul lui Trent Alexander-Arnold , vandalizat înainte de Liverpool - Real Madrid

Pictura murală dedicată lui Trent Alexander-Arnold a fost vandalizată chiar înainte de revenirea fundașului pe Anfield, din postura de jucător al celor de la Real Madrid.

Opera a apărut pe peretele unei clădiri din Liverpool în 2019, după finala Ligii Campionilor câștigată de „cormorani”, 2-0 cu Tottenham. Alături de imaginea cu fundașul, pe perete apare și textul: „Sunt doar un băiat normal din Liverpool care tocmai și-a îndeplinit visul”.

Înaintea partidei cu Real Madrid din Champions League, pictura a fost stropită cu vopsea albă. Mai mult, suporterii lui Liverpool i-au transmis și un mesaj fundașului: „La revedere, șobolanule!”

Imediat după ce a fost vandalizat, muralul a fost refăcut în totalitate, conform dailymail.co.uk.

Este pentru a treia oară când muralul cu Alexander-Arnold este vandalizat. Prima dată s-a întâmplat în 2022, înaintea derby-ului dintre Liverpool și Everton. Ulterior, după ce transferul său la Real a fost oficializat, suporterii „cormoranilor” au vandalizat chiar ei pictura.

