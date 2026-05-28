„Putem salva tot” Marius Baciu, înainte de derby-ul decisiv cu Dinamo: „Sunt foarte bucuros că am luat trei goluri cu Botoșani” +61 foto
alt-text Publicat: 28.05.2026, ora 14:59
alt-text Actualizat: 28.05.2026, ora 17:24
  • Marius Baciu (51 de ani), antrenorul echipei FCSB, a vorbit despre duelul cu Dinamo din finala barajului pentru Conference League.
  • Meciul se joacă mâine de la ora 20:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro, precum și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.
FCSB a ajuns să dispute acest meci după victoria cu FC Botoșani, scor 4-3 după prelungiri, în semifinala barajului.

Marius Baciu, înainte de meciul cu Dinamo: „Păcat că nu se joacă pe un stadion mare”

Pe vremea noastră era Dinamo - Steaua. Meciuri foarte importante pentru tot ce înseamnă suflarea fotbalistică. Am primit mesaje din străinătate pentru meciul ăsta.

Păcat că nu se joacă pe un stadion mare, cred că erau 50.000 de fani. Nu cred că s-a mai întâmplat vreodată ca două echipe cu atâta istorie și tradiție să joace un singur meci pentru Europa.

Întâlnim o echipă foarte bună, care a făcut o figură foarte frumoasă în ultima perioadă. Au continuitate în ceea ce înseamnă antrenor și ideile pe care și le-a transpus. Și noi încercăm să ne ridicăm la un nivel foarte bun.

Ne-am concentrat foarte mult pe recuperarea jucătorilor, pentru că am avut un meci de 120 de minute, dar cred că toată echipa a făcut un efort excepțional și jucătorii o să fie, până la ora jocului, la un nivel fizic foarte bun”, a declarat antrenorul roș-albaștrilor, la conferința de presă.

8.207 de locuri
are stadionul „Arcul de Triumf”. Arena a costat 28.5 de milioane de euro

FOTO: FCSB - FC Botoșani 4-3

Tehnicianul consideră că duelul nu are o favorită clară și că detaliile mici pot decide calificarea.

„E un meci al orgoliilor, unde se poate întâmpla orice. Simt că suntem pregătiți. Am avut momente foarte bune și la meciul cu Botoșani.

Am avut un alt spirit de echipă, am văzut o echipă care a comunicat mai mult, s-a ajutat mai mult, am avut reactivitate după ce am primit gol, dar meciul cu Dinamo va însemna cu totul altceva. Echipa care va greși mai puțin va avea câștig de cauză.

Nu cred că poate să fie o favorită la meciul ăsta, chiar dacă ei au demonstrat că sunt un grup ok, bun, cu valoare de grup. Cred că noi compensăm prin valoarea individuală. Dacă vom transpune asta într-un grup și o idee, cred că o să arătăm foarte bine”, a mai spus Baciu.

Noi venim după un sezon nereușit, dar să nu uităm încărcătura și tot ce a avut echipa asta în ultimii ani. Să duci o povară a rezultatelor pozitive à la longue (pe termen lung) nu e ușor pentru echipele mari. S-a încercat să se aducă unele plombe. Acumularea asta de multă energie și multe lucruri pozitive, când vine un eșec neașteptat, poți intra pe un tobogan, și asta s-a încercat la echipa noastră. Marius Baciu, antrenor FCSB

FCSB vine după un sezon dificil, în care a ratat play-off-ul, însă Baciu spune că echipa poate încheia stagiunea cu un obiectiv important îndeplinit.

„Trebuie să intri foarte rapid în sufletul lor și să te poți face înțeles. Asta e cel mai important pentru ei ca jucători. Toți colegii mei de dinainte au făcut treburi foarte bune și s-a văzut. Am nouă zile la echipă. Am încercat să intervin unde e nevoie și să dau acea liniște pozitivă de concentrare pentru joc.

Suntem într-un moment în care chiar putem salva tot. Nu cred că e realizare să fim în Conference League, nu cred că va fi un capăt de țară dacă nu vom reuși, dar va fi o realizare deosebită dacă putem să ducem echipa în Conference League.

Deocamdată ne-am concentrat pe refacerea lor rapidă, am avut câteva zeci de meciuri bune în spate în ultima perioadă. Partea emoțională trebuie reglată, cred că suntem la un nivel foarte bun, am avut foarte multe discuții individuale cu ei”, a mai spus fostul căpitan al Stelei.

Marius Baciu, după calificarea cu emoții: „Sunt bucuros că am luat trei goluri”

Marius Baciu a declarat că cele trei goluri primite de FCSB în semifinala barajului cu FC Botoșani pot fi utile pentru formația sa.

Roș-albaștrii au condus cu 3-1, au fost egalați în prelungirile timpului regulamentar, iar Octavian Popescu a marcat golul calificării în minutul 107.

„Sunt unul dintre oamenii care țin la această parte de organizare. Sunt foarte bucuros că am luat trei goluri, ca să putem remedia foarte rapid niște lucruri.

Poziționarea noastră, mai ales la primul gol al lor, unde nu am reacționat cum ne-am fi dorit, de penalty nu putem discuta, și în fazele fixe, unde am avut probleme în ultima perioadă.

La fazele fixe ai nevoie de concentrare. La primul gol am avut mingea, am pierdut-o și nu ne-am ocupat foarte bine pozițiile, chiar dacă noi ofensiv am stat foarte bine. N-am pregătit foarte bine faza de apărare, dar sunt lucruri care se pot remedia și mă bucur că am putut să analizez”, a mai spus Baciu.

Baciu are și bătăi de cap înainte de derby: „Probleme de lot există. Dumnezeu îmi face echipa”

Baciu a vorbit și despre problemele de lot. Daniel Bîrligea este indisponibil, David Miculescu rămâne incert, iar Baba Alhassan a fost învoit.

„Probleme de lot există, dar nea Țiți Dumitriu, care m-a adus la Steaua, avea o vorbă: «Dumnezeu îmi face echipa».

Sunt niște momente în care li se dau șanse jucătorilor care au jucat mai puțin sau care nu erau în planuri dacă era un alt jucător sănătos.

Avem câteva probleme: Bîrligea, care se știe deja, avem situația lui Miculescu, sper să putem să îl recuperăm oarecum, nu sunt încă sigur că va putea fi sută la sută.

Îl mai avem și pe Baba Alhassan, care a fost învoit înainte, se știu lucrurile astea, am înțeles că are o problemă familială. I-a născut soția sau ceva de genul. Sunt lucruri sensibile, nu îl poate pune nimeni în dificultatea de a nu-și vedea copilul.

Mai sunt câteva probleme, pe care până la ora jocului cred că le putem remedia”, a mai spus antrenorul.

12 goluri
a influențat David Miculescu în cele 50 de partide jucate în acest sezon. A marcat de 9 ori și a livrat 3 pase decisive

Marius Baciu: „Orice aș da ca să mai pot juca o dată cu Dinamo”

Fost jucător al Stelei, Baciu a rememorat și perioada în care a disputat derby-uri cu Dinamo. Acesta a spus că încărcătura unui astfel de meci este greu de comparat cu alte partide.

„Am vreo 12 derby-uri. Le știu așa, dacă trec prin toate. Nu cred că poate să fie ceva comparat, pentru un fost jucător, cu un meci cu Dinamo, indiferent de conjunctura în care e el. Am jucat și pentru campionat, am prins perioada din 1991 până în 2000 în care nu am pierdut niciun meci.

Orice aș da ca să mai pot juca o dată un meci cu Dinamo. Și cred că de acolo Florentin Petre (n.r. - „secundul” lui Zeljko Kopic la Dinamo) știe cel mai bine lucrurile astea, noi am fost colegi la echipa națională, ne-am respectat foarte mult și în joc era ceva ieșit din comun.

Nu cred că ai nevoie de nimic, energia pe care ți-o dă orice moment înainte de acest joc, nu îți mai trebuie absolut nimic”, a mai spus tehnicianul.

