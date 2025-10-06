Gest dezgustător Un influencer a repetat gestul unui sportiv care susținuse că a băut apă din vasul de toaletă » Reacția clubului

Reece Walsh (23 de ani), vedeta celor de la Brisbane Broncos, s-a filmat în timp ce bea apă din vasul de toaletă, susținând că este „o nouă metodă de recuperare”.

Gestul lui Walsh a fost deja copiat pe rețelele de socializare.

Videoclipul a fost trimis, în privat, pe platforma Snapchat, însă înregistrarea a fost publicată.

Reece Walsh, gest dezgustător: a băut apă din vasul de toaletă

După ce Brisbane Broncos s-a impus, ieri, în Marea Finală a NRL, împotriva celor de la Melbourne Storm, 26-22, influencerul australian Winston Neville a repetat gestul fundașului.

Acesta a postat o fotografie, pe InstaStory, în care a pus o cană în toaletă și a tras apa pentru a o umple. Imaginea postată de Neville este urmată de alta în care bea din acel pahar.

Totuși, urmăritorii săi cred că imaginile sunt trucate:

„Știu că a schimbat apa, doar că nu pot dovedi”

„Nu poate fi adevărat”

„Hahaha, efectul Reece Walsh în Bronx”

Brisbane Broncos: „Nimeni nu ar trebui să ia acest videoclip în serios”

După ce au apărut imaginile cu Reece Walsh, în urmă cu o lună, clubul Broncos a răspuns printr-un mesaj în care susținea că videoclipul sportivului a fost o glumă.

„Brisbane Broncos este la curent cu un videoclip postat de Reece Walsh pe o platformă de socializare.

Clubul poate clarifica faptul că Walsh își renovează în prezent casa și a instalat o toaletă nou-nouță într-o baie nouă, care era neutilizată.

Videoclipul reprezintă o încercare slabă de umor, postată în privat de Walsh. Nimeni nu ar trebui să ia acest videoclip în serios sau să acționeze conform sfaturilor”, au transmis oficialii celor de la Brisbane Broncos, potrivit smh.au.

