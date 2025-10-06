Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament

- România U20 și-a aflat programul din următoarea ediție a Elite League.
- Primul adversar este Cehia U20, națională pe care „tricolorii” o vor întâlni de două ori în decurs de trei zile.
După ce, în ediția precedentă, România U20 a terminat grupa de 8 echipe pe locul 6, cu 7 puncte, naționala tinerilor se pregătește acum pentru debutul în actuala grupă, formată de această dată din 7 echipe.
România U20 - Cehia U20. Primul meci în Elite League al naționalei antrenate de Adrian Iencsi
Formația pregătită de Adrian Iencsi va debuta în Elite League contra selecționatei U20 a Cehiei.
Primul meci va avea loc pe 10 octobrie, de la ora 17:00, la Chiajna, iar cel de-al doilea, tot pe teren propriu, pe 13 octombrie, de la aceeași oră, însă la Buftea.
Programul complet al naționalei U20 în Elite League:
- România - Cehia, 10 octombrie, ora 17:00
- România - Cehia, 13 octombrie, ora 17:00
- Germania - România, 14 noiembrie
- Portugalia - România, 17 noiembrie
- România - Polonia, 27 martie 2026
- Elveția - România, 31 martie 2026
Tot luni, naționala U20 a efectuat și primul antrenament sub comanda noului selecționer Adrian Iencsi, care a avut 15 jucători prezenți din totalul de 23 selecționați pentru meciurile din luna octombrie, potrivit frf.ro.
Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia U20
- Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
- Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
- Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
- Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).