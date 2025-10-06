Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament +3 foto
Adrian Iencsi foto: Facebook/Echipa națională
Nationala

Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 06.10.2025, ora 14:36
alt-text Actualizat: 06.10.2025, ora 14:36
  • România U20 și-a aflat programul din următoarea ediție a Elite League.
  • Primul adversar este Cehia U20, națională pe care „tricolorii” o vor întâlni de două ori în decurs de trei zile.

După ce, în ediția precedentă, România U20 a terminat grupa de 8 echipe pe locul 6, cu 7 puncte, naționala tinerilor se pregătește acum pentru debutul în actuala grupă, formată de această dată din 7 echipe.

Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare
Citește și
Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare
Citește mai mult
Arestat pentru abuz sexual asupra unui minor Fostul internațional mexican Omar Bravo riscă între 12 și 27 de ani de închisoare

România U20 - Cehia U20. Primul meci în Elite League al naționalei antrenate de Adrian Iencsi

Formația pregătită de Adrian Iencsi va debuta în Elite League contra selecționatei U20 a Cehiei.

Primul meci va avea loc pe 10 octobrie, de la ora 17:00, la Chiajna, iar cel de-al doilea, tot pe teren propriu, pe 13 octombrie, de la aceeași oră, însă la Buftea.

Programul complet al naționalei U20 în Elite League:

  • România - Cehia, 10 octombrie, ora 17:00
  • România - Cehia, 13 octombrie, ora 17:00
  • Germania - România, 14 noiembrie
  • Portugalia - România, 17 noiembrie
  • România - Polonia, 27 martie 2026
  • Elveția - România, 31 martie 2026

Tot luni, naționala U20 a efectuat și primul antrenament sub comanda noului selecționer Adrian Iencsi, care a avut 15 jucători prezenți din totalul de 23 selecționați pentru meciurile din luna octombrie, potrivit frf.ro.

Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia U20

  • Portari: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);
  • Fundași: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);
  • Mijlocași: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);
  • Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).
Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20
Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20

Galerie foto (3 imagini)

Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20 Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20 Adrian Iencsi, primul antrenament cu România U20
+3 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Săpunaru a revenit la Porto Românul, invitat la „O Classico” , alături de mai multe vedete ale „dragonilor”
Campionate
14:15
Săpunaru a revenit la Porto Românul, invitat la „O Classico”, alături de mai multe vedete ale „dragonilor”
Citește mai mult
Săpunaru a revenit la Porto Românul, invitat la „O Classico” , alături de mai multe vedete ale „dragonilor”
Penalty controversat FC Barcelona a contestat lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri
Campionate
13:35
Penalty controversat FC Barcelona a contestat lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri
Citește mai mult
Penalty controversat FC Barcelona a contestat lovitura de pedeapsă acordată pentru Sevilla » Lewandowski a ratat de la 11 metri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
România – țară unde intră dronele rusești, caut radare adaptate războiului cu drone, aștept oferte. „Putem detecta păsări sau frunze la distanță de 200-300 de kilometri”
ANTRENAMENT Adrian Iencsi romania u20 elite league u20
Știrile zilei din sport
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Baschet
06.10
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
Citește mai mult
Decizia deciziilor VIDEO. LeBron James pregătește marți un nou anunț istoric: între retragere și transfer pentru un nou titlu NBA!
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Campionate
06.10
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin: „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Citește mai mult
UEFA, decizie fără precedent Hotărârea forului condus de Aleksander Ceferin:  „E regretabil că trebuie să permitem asta”
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Superliga
09:13
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
Citește mai mult
Deja-vu FCSB? Se repetă scenariul din sezonul trecut: campioana și-a revenit în Liga 1 după startul din Europa League
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Diverse
11:23
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Citește mai mult
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:30
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!”  » A fost ales în echipa etapei
16:25
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile
17:19
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat
16:57
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Moldova, încurcată de ploi  Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Top stiri din sport
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rugby
10:27
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Citește mai mult
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Superliga
09:57
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Citește mai mult
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Superliga
06.10
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Citește mai mult
Botoșani, lider în Liga 1 Moment memorabil în Moldova: echipa lui Leo Grozavu urcă pe primul loc după 2-1 cu UTA. N-a mai pierdut din 4 august!
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Superliga
09:35
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma
Citește mai mult
Cum vor să-l convingă pe Ziyech Ce sumă ar pregăti CFR Cluj pentru un nou transfer spectaculos, după cel al lui Kurt Zouma

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 26 rapid 17 Universitatea Craiova 40 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
07.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share