Programul Elite League Care este primul adversar al naționalei U20 + Adrian Iencsi a condus primul antrenament

România U20 și-a aflat programul din următoarea ediție a Elite League.

Primul adversar este Cehia U20, națională pe care „tricolorii” o vor întâlni de două ori în decurs de trei zile.

După ce, în ediția precedentă, România U20 a terminat grupa de 8 echipe pe locul 6, cu 7 puncte, naționala tinerilor se pregătește acum pentru debutul în actuala grupă, formată de această dată din 7 echipe.

România U20 - Cehia U20. Primul meci în Elite League al naționalei antrenate de Adrian Iencsi

Formația pregătită de Adrian Iencsi va debuta în Elite League contra selecționatei U20 a Cehiei.

Primul meci va avea loc pe 10 octobrie, de la ora 17:00, la Chiajna, iar cel de-al doilea, tot pe teren propriu, pe 13 octombrie, de la aceeași oră, însă la Buftea.

Programul complet al naționalei U20 în Elite League:

România - Cehia, 10 octombrie, ora 17:00

România - Cehia, 13 octombrie, ora 17:00

Germania - România, 14 noiembrie

Portugalia - România, 17 noiembrie

România - Polonia, 27 martie 2026

Elveția - România, 31 martie 2026

Tot luni, naționala U20 a efectuat și primul antrenament sub comanda noului selecționer Adrian Iencsi, care a avut 15 jucători prezenți din totalul de 23 selecționați pentru meciurile din luna octombrie, potrivit frf.ro.

Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia U20

Portari : Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda); Fundași : Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania); Mijlocași : David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari), David Paraschiv (Petrolul Ploiești); Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

