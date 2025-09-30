Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”

Universitatea Cluj - CFR Cluj 2-2. Andrea Mandorlini (65 de ani), antrenorul „feroviarilor”, crede că regula utilizării fotbaliștilor U21 ar trebui eliminată.

Tehnicianul cere răbdare pentru ca Louis Munteanu (23 de ani) să-și reintre în formă.

CFR Cluj a obținut un punct în derby-ul Clujului, grație golului marcat de un jucător U21: Lorenzo Biliboc (20 de ani), în minutul 58.

Andrea Mandorlini a răbufnit: „Mi se pare halucinant”

Andrea Mandorlini a răbufnit la finalul meciului și a criticat regula utilizării jucătorilor sub 21 de ani, considerând-o distructivă pentru echipe.

„A fost un meci deschis oricărui rezultat. În final, a fost rezultat de egalitate. Noi, pe final, pot să spun că am fost puțin obosiți, să spun așa.

Ce aș vrea să menționez este faptul că, pentru mine, regula Under 21 mi se pare că e ceva halucinat. E o regulă care condiționează. Sunt jucători pe care nu poți să-i introduci din cauza acestei reguli, să spunem .

Eu nu cred că este o regulă bună pentru jucători. Jucătorii tineri care au calitate joacă pentru că sunt buni, nu pentru că îi impune această regulă. Cred că este o regulă care ar trebui schimbată”, a spus Andrea Mandorlini, la Digi Sport.

Mandorlini, despre Louis Munteanu: „Pentru el e primul meci”

Tehnicianul cere răbdare pentru ca Louis Munteanu să-și reintre în formă.

„Am început bine. Am jucat bine. Sigur că, în ceea ce îl privește pe Louis (n.r. - Munteanu), pentru el e primul meci, după o pauză destul de lungă și are și el nevoie de timp să-și reintre în ritm”.

Andrea Mandorlini l-a lăudat pe Gertmonas, portarul rivalei.

„Portarul lor a făcut o paradă mare pentru că soarta meciului putea fi diferită, la acea paradă din finalul primei reprize”, a conchis antrenorul italian.

