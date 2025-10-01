Îi dă dreptate lui Mandorlini Şi Rapid ar vrea eliminarea regulii U21 »  Victor Angelescu:„Nu mi se pare normal să te oblige”

Victor Angelescu a comentat subiectul regulii U21, contestată recent de Andrea Mandorlini, antrenorul de la CFR Cluj.

Nici președintele de la Rapid nu este de acord cu regula FRF, care impune utilizarea tinerilor jucători.

Rapid este una dintre echipele care stau cel mai bine la capitolul „jucători U21”, însă Angelescu a transmis că ar vota oricând împotriva acestei reguli.

Victor Angelescu, despre regula U21: „Nu mi se pare normal să te oblige”

După declarația lui Mandorlini de luni, Angelescu a fost întrebat și el ce ar face în privința regulii U21.

„100% aș vota pentru eliminarea ei. Nu e normal să te oblige să faci ceva. Din punctul meu de vedere, ar trebui premiată. Adică mi se pare normal și poate chiar Federația ar trebui să găsească niște fonduri. Și are, probabil.

Noi, știți foarte bine că am investit, avem «under». Avem «underi» în care am investit mulți bani. Am avut și în trecut, Rareș Ilie și alții pe care i-am vândut. Avem și acum: Rareș Pop, Gheorghe, El Sawy. Adică am investit și nu am investit niciodată că sunt «underi», ci pentru că, pe viitor, jucătorii tineri sunt cei mai căutați.

Deci, noi nu ar trebui să ne plângem. Noi suntem OK cu «underii», dar nu mi se pare normal să fii obligat să joci cu un jucător anume”, a spus Angelescu, la Prima Sport.

Regula U21 impusă de FRF presupune ca fiecare echipă să utilizeze cel puțin un jucător sub 21 ani pe parcursul fiecărui meci din Liga 1, cu scopul de mări aria de selecție la națională și de a-i aduce pe jucători în atenția cluburilor mari din Europa.

Victor Angelescu: „Câți jucători români U21 ajung importanți în Europa?”

Întrebat dacă i se pare regula U21 a funcționat în ultimii ani pentru jucătorii care s-au încadrat, oficialul Rapidului a răspuns:

„Sincer, nu pot să-mi dau seama. Ai putea spune că da, pentru că avem rezultate foarte bune și cred că asta o știți și de la Federație, nu?

Avem rezultate foarte bune cu naționala U21. A avut Rădoi rezultate bune, Mutu... ne-am calificat de foarte multe ori. Pancu acum... sunt mulți jucători.

În același timp, poate am avut rezultatele astea, hai să zicem, dacă te uiți la juniori. Dar câți jucători, de când a început regula, am produs noi ca să ajungă la naționala mare și să ajungă importanți în Europa? Poate unul, doi”.

