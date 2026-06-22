Dan Udrea FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli +3 foto
Fotomontaj GOLAZO.ro (IMAGO)
Campionatul Mondial

Dan Udrea FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 22.06.2026, ora 15:32
alt-text Actualizat: 22.06.2026, ora 15:35
  • Legea Prestianni&Vinicius e nouă pentru fotbaliști, dar ea fusese introdusă, neoficial, de Collina pentru arbitri cu mulți ani în urmă.
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Orice e nou se lovește de reticență, în orice domeniu. Mai ales în fotbal, unde IFAB și FIFA au schimbat greu și foarte greu Legile Jocului.

Au făcut-o, într-un cadru mai larg, acum, pentru Campionatul Mondial. Pentru care au implementat multe reguli noi. Și aproape toate nu doar că au fost valabile în meciurile deja jucate, care reprezintă aproape 40% din turneul final, dar s-au și aplicat în practică.

În ciuda multor comentarii, unele venite din partea unor nume mari și foarte mari, în frunte cu Klopp și Ibrahimovic, regulile sunt în beneficiul fotbalului.

Ar fi interesant de stabilit o ierarhie în privința celor cu cel mai mare impact, iar după 40 de meciuri în care au fost aplicate, se poate trage o concluzie.

Evident că fiecare vede fotbalul și îl analizează în stil propriu, tocmai de aceea e și cel mai popular sport din lume. Nu contează că joacă Australia cu SUA, la meci se uită și cel din Congo și îl comentează și cei din Alaska sau Maldive. Vă invit să votați la finalul acestui articol care dintre regulile nou introduse e cea mai utilă.

O regulă formidabilă, cea mai bună dintre cele noi

Până atunci, viziunea mea. Concluzia generală e una fără nici o ezitare: noile legi sunt în beneficiul fotbalului, al spectatorilor și telespectatorilor.

Probabil că legea cu cel mai mare impact e cea care spune că un jucător care solicită intervenția echipei medicale va trebui să stea pe margine un minut.

Nu doar că s-au împuținat momentele în care fotbaliștii se zvărcoleau pe teren, treceau zeci de secunde, chiar minute, până ajungea pe margine, după care se ridicau rapid și solicitau să reintre, ceea ce se și întâmpla, dar au dispărut aproape complet cazurile cu jucători care să tragă de timp prin această metodă.

Ați remarcat probabil răspunsul aproape la unison, negativ, pe care arbitrii îl primesc de cei care sunt la pământ și sunt întrebați dacă au nevoie de echipa medicală. Nu mai vor să fie îngrijiți fiindcă știu că și-ar lăsa echipa în inferioritate.

Cine răspunde da, atunci va fi pe margine cel puțin 1 minut. O regulă care nu e bună, e formidabil de bună. Cea mai bună.

Până și antrenorii își grăbesc propriii jucători la schimbare

Apoi, până la acest turneu, în special finalurile de meci erau viciate de momentele enervante și extrem de plictisitoare de la schimbări.

Jucătorii ieșeau de pe gazon mergând ca și cum s-ar duce pe scaunul electric. Își asumau chiar și un avertisment în numele tragerilor de timp.

Acum însă, acest lucru nu mai e valabil. Au fost schimbări care nici n-au fost prinse de regizor pe transmisie, fiindcă jucătorii se grăbeau, chiar dacă echipa lor era în avantaj.

Dar au existat și fotbaliști care au rămas prizonierii regulii vechi și au avut de suferit, însă au fost imediat certați chiar de propriul antrenor. Exemplu: cazul tehnicianului Iranului, în finalul partidei cu Belgia, care și-a vărsat nervii pe Ezatolahi.

Selecționerul Iranului și-a vărsat nervii pe Ezatolahi, în finalul meciului cu Belgia (FOTO: captură AntenaPlay)
Selecționerul Iranului și-a vărsat nervii pe Ezatolahi, în finalul meciului cu Belgia (FOTO: captură AntenaPlay)

Galerie foto (3 imagini)

Selecționerul Iranului și-a vărsat nervii pe Ezatolahi, în finalul meciului cu Belgia (FOTO: captură AntenaPlay) Selecționerul Iranului și-a vărsat nervii pe Ezatolahi, în finalul meciului cu Belgia (FOTO: captură AntenaPlay) Selecționerul Iranului și-a vărsat nervii pe Ezatolahi, în finalul meciului cu Belgia (FOTO: captură AntenaPlay)
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Vă mai amintiți scenele penibile și extrem de enervante de până la acest Mondial?

Cam același lucru e valabil și pentru aruncările de la margine, care trebuie să fie executate în cel mult 5 secunde de când s-a luat mingea în mâini. Indiferent că ești sau nu în avantaj.

Vă mai amintiți acele momente în care un jucător se ducea, lua balonul, se făcea că aruncă, apoi îl lăsa pe spate coechipierului, care apoi și el întârzia? Sunt istorie astfel de scene.

În aceeași notă, știți să spuneți măcar o situație de la acest Mondial, mie nu îmi vine în minte nici una, de vreo scenă în care un portar, în final de joc, cu echipa lui conducând, să prindă o minge, după care să se arunce pe jos, cu ea în brațe și să stea acolo preț de câteva secunde?

Cred că a fost un singur corner care a rezultat din depășirea timpului pe care portarul l-a petrecut cu mingea până să o degajeze, însă regula e foarte bună mai degrabă prin prevenția de a împiedica tragerile de timp, nu de a produce cât mai multe cornere.

Collina implementase Legea Prestianni&Vinicius: „Aveți ceva de ascuns?”

Legea Prestianni&Vinicius, care prevede cartonaș roșu pentru jucătorii care își acoperă gura cu mâinile în cadrul unei situații de conflict, a fost aplicată.

Almiron, de la Paraguay, a fost eliminat în meciul cu Turcia pentru un asemenea gest. Ibrahimovic e revoltat, dar suedezul n-a explicat și care ar fi beneficiul fotbalului dacă li s-ar permite jucătorilor să se adreseze cu gura acoperită de mâini.

Dacă nu spui nimic sancționabil, n-ai nevoie de acest gest, dacă vrei să ascunzi ceva, atunci faci ce au făcut Prestiani și Almiron.

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
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Mi-a plăcut reacția în masă a fotbaliștilor turci, care au reacționat, exact ca la un henț clar în careu, când l-au văzut pe Almiron, dovadă că au fost updatați cu regulamentul.

Regula aceasta fusese instituită de Collina în urmă cu mulți ani, în rândul arbitrilor. La un curs de instruire a prezentat o imagine în care un arbitru, în comunicarea pe care o avea pe teren, își acoperire gura cu mâna.

„Cine face așa ceva va fi sancționat. Aveți ceva de ascuns când vorbiți pe teren? Nu accept un asemenea gest”, le-a zis atunci Collina. Acum e valabil și pentru fotbaliști.

Pauzele de hidratare sunt o problemă fiindcă nu avantajează tot echipele mari?

Mi se pare foarte bună și regula prin camera VAR anulează un corner acordat greșit de central. Nu înțeleg, totuși, de ce un corner neobservat pe teren și transformat eronat în aut de poartă nu beneficiază de aceeași intervenție a arbitrului video.

Și ajungem și la pauzele de hidratare, care l-au scandalizat pe Klopp, mai nou și pe Scaloni, care susține că o regulă de care beneficiază echipele mici.

Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare (Foto: IMAGO) Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare (Foto: IMAGO)
Naționala Mexicului în timpul pauzelor de hidratare (Foto: IMAGO)

Deci acest lucru era marea problemă, că cei mari nu sunt tot ei favorizați și împinși și mai mult de la spate. Când s-a trecut de la două și trei schimbări până la 5, cine a fost favorizat? Nu cumva echipele mari, cu loturi numeroase. Pentru cine e mai bine să facă 5 schimbări: pentru Franța sau Anglia sau pentru Iordania sau Capul Verde?

E un moft al unora, care va dispărea la fel de rapid ca vocea celor care contestau și încă mai contestă VAR-ul. Și VAR-ul, teoretic, a fost tot în deserviciul echipelor mari, însă a avut și are, ca și noile reguli de la Mondial, un mare atuu: e în beneficiul fotbalului.

Care dintre noile reguli vi se pare cea mai bună?

Cine solicită îngrijiri medicale, minimum 1 minut pe margine %
Întârziere la schimbare, echipa rămâne în inferioritate 1 minut %
Aruncările de la margine executate în maximum 5 secunde %
Cartonaș roșu pentru jucătorul care acoperă gura cu palmele %
Cornerele eronat acordate anulate după intervenția VAR %
Pauzele de hidratare de câte 3 minute pe repriză %

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