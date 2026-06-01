Collina nu glumește la Mondial! Toate regulile noi care vor fi aplicate de arbitri și VAR la CM 2026. Unele sunt ridicole!

Pierluigi Collina a prezentat toate schimbările de regulament care vor intra în vigoare la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

Pierluigi Collina, 66 de ani, președintele Comisiei Arbitrilor FIFA, a anunțat regulile noi de arbitraj adoptate de International Board (IFAB).

Schimbări care vor fi aplicate la primul Campionat Mondial cu 48 de echipe și tot primul organizat în trei țări, SUA, Canada și Mexic.

Fostul mare „central” italian nu glumește. Se așteaptă decizii radicale la turneul final.

Islanda a luat gol în inferioritate din cauza regulii celor 10 secunde la schimbare

Un exemplu: dacă o înlocuire de jucători durează mai mult de 10 secunde din momentul în care al 4-lea oficial arată pe tăblița electronică numerele care ies și intră, echipa care depășeste acest timp este pedepsită.

Pierluigi Collina, fost mare „central”, directorul Comisiei Arbitrilor FIFA. Foto: Imago

Cum? Evoluează în 10! Jucătorul schimbat părăsește terenul, dar cel care ar fi trebuit să intre rămâne și el afară un minut. Iar după ce trece minutul de penalizare, așteaptă întreruperea jocului pentru a putea pătrunde pe gazon.

Așa s-a întâmplat duminică, la amicalul Japonia - Islanda (1-0).

Islandia🇮🇸 tardó más de 10 segundos en realizar la sustitución de Hlynsson por Thorvaldsson y el árbitro aplicó la regla de jugar durante 1 minuto con diez hombres. Japón🇯🇵 aprovechó la superioridad y Ogawa anotó el gol de la diferencia. pic.twitter.com/0mlHkQgulS — Felipe (@felaraya2) May 31, 2026

Hlynsson a depășit cele 10 secunde mergând spre margine și Thorvaldsson a fost obligat să stea pe margine. Mai mult de un minut, pentru că jocul nu s-a oprit imediat după sfârșitul sancțiunii.

Exact în acea perioadă de inferioritate, Islanda a primit unicul gol al partidei.

Vrem să limităm pierderea de timp cauzată de înlocuiri. O măsură testată deja cu rezultate bune în MLS Pierluigi Collina, directorul Comisiei Arbitrilor FIFA

Pentru a avertiza antrenorul care face înlocuirea, „centralul” arată ultimele 5 secunde rămase.

Collina: tragerile de timp, pedepsite la auturi de poartă și de margine

Alte reguli noi ce vor fi aplicate la CM 2026:

Tragerile de timp la reluarea jocului cu aut de poartă vor fi pedepsite cu corner pentru echipa rivală dacă lovitura nu este executată până la sfârșitul numărătorii inverse de 5 secunde a arbitrului.

dacă lovitura nu este executată până la sfârșitul numărătorii inverse de 5 secunde a arbitrului. La aruncare de la margine, dacă se depășesc cele 5 secunde, mingea este dată adversarilor. Tot aut de tușă.

Istvan Kovacs face parte din lotul „centralilor” pentru CM 2026. Foto: Imago

Jucătorii de câmp care primesc tratament vor trebui să părăsească terenul un minut , cu excepția cazulului în care accidentarea e provocată de un fault pentru care adversarul primește „galben”. Regula nu se aplică la portar.

, cu excepția cazulului în care accidentarea e provocată de un fault pentru care adversarul primește „galben”. Regula nu se aplică la portar. Jucătorii nu vor avea voie să se apropie de băncile lor pentru a discuta cu antrenorii în timp ce portarul accidentat primește îngrijiri pe teren. Tocmai pentru a evita simularea și tragerile de timp ce oferă uneori posibilitatea antrenorilor să le dea sfaturi jucătorilor în timpul meciului.

Asistenții video pot interveni la corner și al doilea „galben”

VAR are puteri suplimentare:

Oficialii video vor putea schimba decizia arbitrilor la un corner, dacă lovitura de colț a fost acordată greșit echipei în atac.

dacă lovitura de colț a fost acordată greșit echipei în atac. Asistenții video vor analiza de acum și orice eliminare cauzată de al doilea cartonaș galben. Până acum, aveau dreptul să intervină numai la „roșu” direct.

Până acum, aveau dreptul să intervină numai la „roșu” direct. VAR poate alerta „centralul” și în cazul în care observă incorectitudini comise de echipa în atac înainte ca mingea să fie în joc la faze fixe, dacă acele cornere sau lovituri libere se încheie cu gol, penalty ori eliminare! Exemplu: ce face Arsenal, care șicanează portarul advers la fazele fixe. Precizare: abaterea să aibă impact!

Amenințare pentru Prestianni și Senegal!

Jucătorii sunt pedepsiți cu cartonașul roșu dacă fac aceste lucruri:

Își acoperă gura cu mâna, antebrațul sau tricoul atunci când înfruntă agresiv un adversar. Pentru a nu mai exista cazuri precum cel al lui Prestianni, acuzat și pedepsit pentru homofobie împotriva lui Vinicius într-un meci Benfica - Real Madrid, în Liga Campionilor.

Părăsesc terenul în semn de protest față de o decizie a arbitrilor. Cum s-a întâmplat la finala Cupei Africii. Senegalezii au refuzat să mai joace și s-au dus la vestiare după ce Marocul a primit un penalty. În cele din urmă, „leii din Teranga” au revenit și au câștigat finala, dar titlul le-a fost retras și oferit Marocului de către Comisia de Disciplină a Confederației africane. Cazul nu a fost încă hotărât definitiv. Collina a precizat că echipa care părăsește terenul pierde meciul cu 0-3.

