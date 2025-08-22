Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat

METALOGLOBUS - RAPID 1-2. Claudiu Petrila (24 de ani), mijlocașul ofensiv al oaspeților, a explicat ce s-a întâmplat în momentul când a fost schimbat și nu l-a salutat pe Costel Gâlcă (53 de ani).

Revenit în primul „11” al Rapidului, Claudiu Petrila a fost schimbat în minutul 67, cu Rareș Pop. Jucătorul giuleștenilor nu a dat mâna cu Constantin Gâlcă, iar la finalul meciului și-a explicat gestul.

METALOGLOBUS - RAPID 1-2 . Claudiu Petrila: „Am fost supărat pe mine”

„N-am dat mâna pentru că era cu fața la meci, atent și n-am vrut să-l deranjez, dar nu există nicio problemă. Doamne ferește! Am fost supărat pe mine și pe evoluția mea, atât, nu pe antrenor”, a afirmat Petrila la Digi Sport.

Nu, nu a dat mâna cu mine, că eram întors. Dar după aceea am dat mâna cu el. Am vorbit iarăși cu el în vestiar. Nu s-a întâmplat nimic. De obicei dau mâna cu ei, dar nu s-a întâmplat nimic. Contel Gâlcă, antrenor Rapid

Claudiu Petrila: „În ziua de astăzi cred că niciun meci nu mai este ușor”

Extrema stângă a vorbit și despre jocul inconstant al echipei sale.

„O victorie după un joc foarte slab, dar, până la urmă, în condițiile astea sunt importante în cele trei puncte. Știam că nu o să fie un meci ușor.

În ziua de astăzi cred că niciun meci nu mai este ușor chiar dacă joci cu Liga 2 sau Liga 3. Tot trebuie să alergi să muncești.

Am intrat un pic mai moi, dar după ne-am revenit, am marcat două goluri și după iar ne-am retras, dar cumva fără să vrem, fără să ni se zică.

Cred că am greșit puțin că am luat gol chiar înainte de pauză, și asta ne-a bulversat puțin.

În toate meciurile, cred că am jucat bine, dar într-o repriză, după parcă ceva se întâmplă, ori în prima, ori în a doua. Trebuie să găsim cumva o rezolvare cât mai repede, pentru că asta nu va ține la nesfârșit”, a explicat Petrila

