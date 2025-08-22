Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat +40 foto
Claudiu Petrila/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Petrila și-a explicat gestul Ce s-a întâmplat la schimbare, când n-a dat mâna cu Costel Gâlcă + Și antrenorul a reacționat

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 22.08.2025, ora 23:45
alt-text Actualizat: 23.08.2025, ora 00:14
  • METALOGLOBUS - RAPID 1-2. Claudiu Petrila (24 de ani), mijlocașul ofensiv al oaspeților, a explicat ce s-a întâmplat în momentul când a fost schimbat și nu l-a salutat pe Costel Gâlcă (53 de ani).

Revenit în primul „11” al Rapidului, Claudiu Petrila a fost schimbat în minutul 67, cu Rareș Pop. Jucătorul giuleștenilor nu a dat mâna cu Constantin Gâlcă, iar la finalul meciului și-a explicat gestul.

Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”
Citește și
Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”
Citește mai mult
Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”

METALOGLOBUS - RAPID 1-2. Claudiu Petrila: „Am fost supărat pe mine”

„N-am dat mâna pentru că era cu fața la meci, atent și n-am vrut să-l deranjez, dar nu există nicio problemă. Doamne ferește! Am fost supărat pe mine și pe evoluția mea, atât, nu pe antrenor”, a afirmat Petrila la Digi Sport.

Nu, nu a dat mâna cu mine, că eram întors. Dar după aceea am dat mâna cu el. Am vorbit iarăși cu el în vestiar. Nu s-a întâmplat nimic. De obicei dau mâna cu ei, dar nu s-a întâmplat nimic. Contel Gâlcă, antrenor Rapid

Claudiu Petrila: „În ziua de astăzi cred că niciun meci nu mai este ușor”

Extrema stângă a vorbit și despre jocul inconstant al echipei sale.

„O victorie după un joc foarte slab, dar, până la urmă, în condițiile astea sunt importante în cele trei puncte. Știam că nu o să fie un meci ușor.

În ziua de astăzi cred că niciun meci nu mai este ușor chiar dacă joci cu Liga 2 sau Liga 3. Tot trebuie să alergi să muncești.

Am intrat un pic mai moi, dar după ne-am revenit, am marcat două goluri și după iar ne-am retras, dar cumva fără să vrem, fără să ni se zică.

Cred că am greșit puțin că am luat gol chiar înainte de pauză, și asta ne-a bulversat puțin.

În toate meciurile, cred că am jucat bine, dar într-o repriză, după parcă ceva se întâmplă, ori în prima, ori în a doua. Trebuie să găsim cumva o rezolvare cât mai repede, pentru că asta nu va ține la nesfârșit”, a explicat Petrila

Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg
Metaloglobus - Rapid FOTO Raed Krishan - GOLAZO (3).jpeg

Galerie foto (40 imagini)

Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (1).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (2).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (3).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (4).jpeg Metaloglobus - Rapid Foto Raed Krishan GOLAZO (5).jpeg
+40 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO. „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”
Superliga
23:32
Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”
Citește mai mult
Dobre a răbufnit: „Ia-l!” FOTO: Reacție ironică după ce un adversar l-a tras metri buni de tricou! Vedeta Rapidului a scăpat de „galben”
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului
Superliga
22:14
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului
Citește mai mult
Inamicul #1 Giuleștenii l-au înjurat la foc automat la Clinceni! A încercat să-i împace cu imnul Rapidului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
INVESTIGAȚIE. Legătura dintre primarul cercetat de DNA al Mangaliei și firma imobiliară care a promis blocuri în singura pădure de pe litoral și a țepuit oamenii. „S-au blocat toți și se uitau unul la altul” 
rapid constantin galca metaloglobus superliga
Știrile zilei din sport
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Europa League
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Citește mai mult
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Campionate
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Citește mai mult
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Superliga
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Citește mai mult
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Superliga
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Citește mai mult
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:35
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
„E ridicol că FCSB se plânge” Un jurnalist scoțian răspunde, pentru  GOLAZO.ro, acuzațiilor lui Bîrligea contra arbitrului: „A ajutat FCSB!”
11:28
Bayern, victorie zdrobitoare VIDEO. Bavarezii au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
Bayern, victorie zdrobitoare  VIDEO. Bavarezii  au făcut instrucție în prima etapă din Bundesliga. Harry Kane, trei goluri în 14 minute!
11:06
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
Pariul lui Pițurcă Fostul selecționer mizează pe o campioană surpriză în Superligă: „Arată foarte bine”
10:35
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a „stopat cariera”: „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Campion cu CFR Cluj, critici dure Acuză că Mandorlini i-a  „stopat cariera” : „Aveam ofertă de la Anderlecht” » Laude pentru Dan Petrescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie

Cristian Geambașu: Vârf de meserie
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Top stiri din sport
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Europa League
22.08
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă. Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
Citește mai mult
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Campionate
22.08
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
Citește mai mult
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi”
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Superliga
22.08
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
Citește mai mult
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » Anunțul lui Cristi Balaj
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Europa League
22.08
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”
Citește mai mult
GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA Ce spune forul european cu privire la scandalul vizelor refuzate pentru 3 jucători de la FCSB: „Ajutăm când ni se cere”

Echipe/Competiții

fcsb 116 CFR Cluj 45 dinamo bucuresti 16 rapid 40 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
23.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share