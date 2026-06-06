Două televiziuni private din Republica Moldova au achiziționat, pe ultima sută de metri, drepturile pentru transmiterea meciurilor de la Campionatul Mondial.

Turneul final va loc în SUA, Mexic și Canada, în perioada 11 iunie – 19 iulie.

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Fanii fotbalului din Moldova se vor bucura de partidele celei mai importante competiții din lume, iar situația este similară cu cea din România.

Două posturi private au achiziționat drepturile pentru o bună parte dintre meciuri, în detrimentul televiziunii publice, așa cum s-a întâmplat și cu „rocada” dintre TVR și Antena 1.

Jurnal TV și We Sport vor transmite meciurile de la CM 2026 în Moldova

Cele două televiziuni și-au împărțit cele 104 partide ale turneului final de peste Ocean. Suma necesară pentru achiziționarea integrală a drepturilor TV era prea mare pentru a fi suportată de una singură.

Astfel, fanii vor putea urmări la Jurnal TV un total de 32 de meciuri, inclusiv ambele semifinale și finala mare, informează jurnal.md.

Cei de la We Sport au anunțat, în programul de știri, că vor transmite peste 70 de partide de la Campionatul Mondial. Postul a fost lansat de Federația Moldovenească de Fotbal în primăvara anului 2023.

„Alte posturi decât cel public au decis împreună să-și unească eforturile, să atragă posibilitatea să putem difuza pentru telespectatorii noștri, pentru spectatorii și amatorii de fotbal din țara noastră competiția mondială.

Cea mai mare competiție de anvergură fotbalistică din acest an”, a declarat Leonid Oleinicenco, președintele Federației Moldovenești de Fotbal.

5 zile au mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Grupele Mondialului 2026

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