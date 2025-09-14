Adicții și tentative de sinucidere Ricky Hatton a dus o luptă și în afara ringului: probleme de sănătate mintală, dependență de alcool și droguri

Ricky Hatton (46 de ani) a fost găsit mort în propria locuință, în dimineața zilei de 14 septembrie.

Legendarul boxer a dus o luptă dură și în afara ringului. Detalii, mai jos.

Hatton, care a disputat 48 de meciuri ca profesionist și a reușit să câștige 45 dintre acestea, s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate mintală, fiind dependent de droguri și de alcool, după ce s-a retras din box.

Ricky Hatton s-a luptat cu probleme de sănătate mintală și cu adicții

Într-un interviu acordat în anul 2018, Ricky recunoștea că a vrut să-și ia viața.

„Am încercat să mă sinucid de mai multe ori. Obișnuiam să merg la pub, să mă întorc și să stau acolo, în întuneric, cu cuțitul în mână, plângând isteric.

Au fost momente când nu băusem alcool zile întregi și totuși veneam acasă și, dacă îmi trecea ceva anume prin minte, începeam să mă gândesc [la sinucidere].

Deznodământul era același, indiferent dacă beam sau nu. Dar, până la urmă, am crezut că voi ajunge să beau până mor, pentru că eram atât de nefericit.

Deraiasem cu băutura și asta m-a dus la droguri. Era ca un tren scăpat de sub control” declara Hatton, potrivit bbc.com.

Ulterior, a transmis că boxerii au nevoie de mai mult ajutor, după ce își agață mănușile în cui.

Hatton a explicat, conform thesun.co.uk, cum a depășit problemele legate de alcool, droguri și depresie și de ce problemele de sănătate mintală sunt atât de răspândite în box:

„Dacă un boxer va ieși și va spune că are probleme și plânge în fiecare zi, va face o diferență enormă.

După ce am trecut prin asta, acum văd că este datoria mea să-i ajut pe cei care suferă de probleme de sănătate mintală”.

Ricky Hatton trebuia să fie prezent la derby-ul orașului Manchester

Îngrijorările apropiaților cu privire la stare de sănătate a pugilistului britanic au început în cursul serii de sâmbătă, când Hatton nu a apărut la un meci din Bolton, în care era implicat unul dintre boxerii săi.

Probleme lui Hatton erau cunoscute, dar bunul său prieten, analistul Steve Bunce, a dezvăluit astăzi că Hatton „se simțea foarte bine după ce și-a înfruntat, atacat și rezolvat dependențele”.

Fanatic al echipei lui Guardiola, Hatton ar fi trebui să fie prezent pe Etihad Stadium pentru derby-ul de astăzi după-amiază cu Manchester United, informează dailymail.co.uk.

Ricky Hatton își anunțase revenirea în ring

Vestea tragică a morții sale vine la doar câteva luni de la momentul în care britanicul își anunțase revenirea.

Acesta urma să îl întâlnească pe Eisa Al Dah în Emiratele Arabe Unite, pe 2 decembrie 2025. Meciul ar fi urmat să se dispute la categoria mijlocie.

Ultima dată când Hatton s-a aflat în ring a fost în 2022, atunci când a disputat un meci demonstrativ împotriva lui Marco Antonio Barrera.

De-a lungul carierei sale, Hatton a disputat 48 de meciuri ca profesionist și a reușit să câștige 45 dintre acestea, în decurs de 15 ani.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport