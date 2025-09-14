Homawoo, moment terifiant Fostul fundaș de la Dinamo, primele declarații după lovitura șocantă din Liege - Mechelen: „Au urmat complicații cu convulsii”

Josue Homawoo (27 de ani), fundașul central al celor de la Standard Liege și fostul jucător al lui Dinamo, a vorbit după accidentarea gravă suferită.

Apărătorul a rămas inert în meciul cu Mechelen (1-1), disputat în etapa #7 din Jupiler Pro League.

La primul duel aerian al partidei, Homawoo s-a ciocnit cap în cap cu Bafdili, aripa dreaptă a celor de la Mechelen. Fundașul din Togo a căzut pe gazon, inconștient.

Josue Homawoo, după lovitura care l-a lăsat inconștient: „Voi reveni mai puternic”

Homawoo a povestit cum a trăit acel moment și cum se simte acum.

„A fost un duel aerian în prima secundă a meciului, în care mi-am lovit fața de ceafa adversarului și apoi am leșinat. Apoi am fost inconștient și au urmat complicații cu convulsii.

Mă simt bine și acum este mult mai bine prin harul lui Dumnezeu. Face parte din fotbal și acum abia aștept să revin pe teren”, a declarat Homawoo, conform gsp.ro.

Echipajul medical prezent la stadion a intervenit imediat pe gazon, jucătorii celor două echipe au format un cerc în jurul lui Homawoo.

Timp de 8 minute acestuia i-au fost aplicate manevre de resuscitare, fiind ulterior transportat la spital.

🚑 | Josué Homawoo a été évacué par les ambulanciers après un choc lors d’un duel aérien. Prompt rétablissement, Josué ! ❤️ #STAKVM pic.twitter.com/NAjPnZ1cnV — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) September 12, 2025

Dinamo i-a transmis pe rețelele de socializare „Rămâi sănătos și puternic, Josh”. Fotbalistul a văzut postarea și le-a mulțumit „câinilor”, pentru care a jucat 62 de meciuri.

„Da, am văzut mesajul și am primit mesaje de la foștii mei coechipieri și conducători, ceea ce m-a bucurat și le doresc un sezon foarte bun anul acesta.

Familia Dinamo, vă mulțumesc pentru numeroasele mesaje pe care mi le-ați trimis și aș vrea să vă asigur că totul este bine. Voi reveni mai puternic decât înainte”, a mai spus Homawoo, conform sursei citate.

7 meciuri a jucat Homawoo de când a fost transferat la Standard Liege, dorit de Mircea Rednic, antrenor demis între timp

