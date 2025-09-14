Avertisment pentru Neymar Ancelotti, mesaj clar pentru starul lui Santos: „Îl convoc la CM 2026 doar dacă face asta”
Carlo Ancelotti (foto: Imago)
Avertisment pentru Neymar Ancelotti, mesaj clar pentru starul lui Santos: „Îl convoc la CM 2026 doar dacă face asta"

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 14.09.2025, ora 14:58
alt-text Actualizat: 14.09.2025, ora 14:58
  • Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul naționalei Braziliei, a explicat motivul pentru care nu l-a convocat pe Neymar.
  • Ancelotti a precizat că Neymar va face parte din lot doar dacă va fi în formă maximă înainte de Campionatul Mondial.

Neymar, care a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive de când a revenit la Santos, a jucat ultima oară pentru Brazilia în 2023.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Să fie gata în iunie!”

Brazilia, deja calificată la Campionatul Mondial, a înregistrat o înfrângere cu Bolivia (0-1) și o victorie clară cu Chile (3-0) în cea mai recentă acțiune.

„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%.

Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă.

Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie”, a declarat Ancelotti, conform marca.com.

79
de goluri are Neymar, în 128 de apariții, în tricoul Braziliei

În urmă cu două săptămâni, Neymar crede că absența din lotul pentru meciurile cu Chile și Bolivia nu avea legătură forma sa de moment:

Cred că am fost lăsat pe dinafară din motive tehnice, nu cred că are legătură cu starea mea fizică”, explica Neymar, conform marca.com.

Asta contrazicea ceea ce a spus Ancelotti, la anunțarea convocărilor.

Tehnicianul subliniase că fotbalistul a avut o mică problemă medicală și că prioritatea este ca acesta să revină în formă maximă pentru Cupa Mondială.

