Avertisment pentru Neymar Ancelotti, mesaj clar pentru starul lui Santos: „Îl convoc la CM 2026 doar dacă face asta”

- Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul naționalei Braziliei, a explicat motivul pentru care nu l-a convocat pe Neymar.
- Ancelotti a precizat că Neymar va face parte din lot doar dacă va fi în formă maximă înainte de Campionatul Mondial.
Neymar, care a marcat șase goluri și a oferit trei pase decisive de când a revenit la Santos, a jucat ultima oară pentru Brazilia în 2023.
Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Să fie gata în iunie!”
Brazilia, deja calificată la Campionatul Mondial, a înregistrat o înfrângere cu Bolivia (0-1) și o victorie clară cu Chile (3-0) în cea mai recentă acțiune.
„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%.
Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă.
Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie”, a declarat Ancelotti, conform marca.com.
În urmă cu două săptămâni, Neymar crede că absența din lotul pentru meciurile cu Chile și Bolivia nu avea legătură forma sa de moment:
„Cred că am fost lăsat pe dinafară din motive tehnice, nu cred că are legătură cu starea mea fizică”, explica Neymar, conform marca.com.
Asta contrazicea ceea ce a spus Ancelotti, la anunțarea convocărilor.
Tehnicianul subliniase că fotbalistul a avut o mică problemă medicală și că prioritatea este ca acesta să revină în formă maximă pentru Cupa Mondială.