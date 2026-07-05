Drama lui Rio Ferdinand Legenda lui Manchester United a dezvăluit de ce nu a devenit antrenor: „Asta mi-a distrus dorința”
Rio Ferdinand. Foto: IMAGO
Campionate

Drama lui Rio Ferdinand Legenda lui Manchester United a dezvăluit de ce nu a devenit antrenor: „Asta mi-a distrus dorința”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 05.07.2026, ora 20:29
alt-text Actualizat: 05.07.2026, ora 20:30
  • Rio Ferdinand (47 de ani), fostul mare jucător al echipei Manchester United, a dezvăluit motivul pentru care nu a continuat în fotbal ca antrenor.
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Legendarul fundaș englez și-a încheiat cariera de jucător în 2015, după un ultim sezon petrecut la QPR, însă apoi a rămas departe de fotbal, rămânând aproape de sport doar din postura de analist TV.

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Rio Ferdinand: „Eram pe punctul de a-mi obține licența de antrenor când soția mea a murit”

Într-un dialog cu Thiago Alcantara, Ferdinand a fost întrebat dacă și-a dorit vreodată să continue ca antrenor, după încheierea carierei de fotbalist:

„Înainte, da. Voiam să fiu antrenor și eram pe drumul acela, dar eram pe punctul de a-mi obține licența de antrenor când soția mea a murit, iar asta mi-a distrus dorința.

Ea a lăsat în urmă trei copii, așa că a trebuit să renunț. A fi antrenor înseamnă să fii concentrat 100% pe asta, iar eu nu puteam să fac ambele lucruri în același timp (n.r. - să se ocupe și de familie, și de carieră)”, a declarat Rio Ferdiand, potrivit abola.pt.

455 de meciuri
a bifat Rio Ferdinand în tricoul lui Manchester United, în perioada 2002-2014

Rebecca Ellison, prima soție a fostului fotbalist englez, a murit în mai 2015, la vârsta de 34 de ani, după o luptă cu cancerul la sân.

În prezent, Rio Ferdinand este căsătorit din 2019 cu prezentatoarea TV Kate Wright, alături de care are doi copii.

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