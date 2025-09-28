UTA - Csikszereda 0-0. Robert Ilyeș (51 de ani), antrenorul formației din Miercurea Ciuc, și-a pus la zid jucătorii după ce elevii săi au ajuns la 10 meciuri fără victorie.

Ciucanii n-au reușit să obțină primul succes în Liga 1, deși au beneficiat mai bine de o repriză de superioritate numerică, după eliminarea lui Marius Coman (44).

„Din păcate iarăși avem aceeași problemă. Nici nu pot să mă bucur de acest rezultat. Dacă luăm în considerare că am jucat cu un om în plus, trebuia să facem mai multe, mai ales în a doua repriză.

Nu am reușit să controlăm jocul și chiar am riscat să pierdem acest punct. După părerea mea, nici acest punct nu îl merităm

Trebuia să facem mai mult. În a doua repriză nu s-a văzut aproape deloc omul în plus. Ei s-au motivat mult mai bine.

Trebuie să analizăm situația și jocul nostru și să punem lucrurile la punct, pentru că nu pot continua în halul ăsta cu unii jucători care își bat joc de echipă”, a declarat tehnicianul la Digi Sport.

Nu se poate așa ceva. Sunt jucători care, când nu joacă, sunt supărați, dar atunci când le dai șanse să joace, nu se pun în slujba echipei. Să fii puțin mai umil, să pui osul la treabă. Eu nu pot să conduc așa o echipă. Intri și riști să driblezi, să joci la mișto și să faci numai contraatacuri la mișto. E ceva de neimaginat în momentul de față. Robert Ilyeș

Csikszereda are numai 5 puncte după primele 10 partide, fiind la al patrulea egal la rând. Nou-promovata are cea mai slabă apărare, cu 22 de goluri primite.

