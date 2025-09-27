Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB, spune că victoria din Europa League va conta cu adevărat doar dacă echipa câștigă și următorul meci din Liga 1.

FCSB - Oțelul Galați se joacă duminică, de la ora 20.30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României nu a mai câștigat de opt etape în Superliga, timp în care a apucat să debuteze în Europa League, cu o victorie, scor 1-0, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Oțelul: „Trebuie să câștigăm mâine, ca victoria din Europa să aibă valoare”

„Desigur, astfel de meciuri și astfel de victorii ne dau încredere, dar ca aceste victorii să aibă valoare, trebuie să câștigăm mâine.

Nu trebuie să rămânem ancorați în ultimul meci, s-a terminat. Europa a rămas deoparte acum. Trebuie să câștigăm și mâine”, a declarat Charalambous.

Întrebat dacă atmosfera din vestiarul FCSB s-a schimbat după meciul din cupele europene, tehnicianul a spus:

Cu siguranță se schimbă, dar a fost o atmosferă normală de vestiar, nu atât de rea. Am fost cu toții dezamăgiți. Când câștigi ești mai fericit, dar nu a fost atât de rea cum încearcă unii să o prezinte, pentru că suntem o echipă. Știm cum să pierdem, cum să câștigăm și cum să rămânem echilibrați Elias Charalambous

Tehnicianul a mărturisit că echipa a petrecut după victoria din Europa League:

„Am sărbătorit puțin, nu prea mult, pentru că avem meciuri la rând, dar am băut o bere. E suficient pentru moment”.

Elias Charalambous: „Dacă abordăm meciurile ca în Europa, avem calitatea să câștigăm puncte”

FCSB se află pe locul 13 în Superliga, cu șapte puncte acumulate, după cele 10 meciuri jucate.

„Am făcut calculele și mâine avem nevoie de trei puncte. Și vom mai avea timp să facem și alte calcule, dar mai întâi trebuie să câștigăm mâine și apoi vom vedea. Nu trebuie să ne grăbim.

Ca la toate meciurile din România din acest an, mereu auziți același lucru de la mine. Toate meciurile sunt dificile, mai ales pentru noi. Nu putem spune prea multe, pentru că ați văzut câte puncte am pierdut în multe meciuri.

Așa că, dacă vedem acest gen de meciuri cu aceeași concentrare și dorință cu care abordăm meciurile europene, cred că avem calitatea necesară ca să câștigăm puncte, pentru că avem nevoie urgentă de puncte”, a mai spus antrenorul FCSB.

Tehnicianul a vorbit și despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1:

„Dacă matematica arată că avem șanse, cu siguranță mai este timp. Așa că încercăm să vedem lucrurile într-un mod pozitiv, mai sunt multe meciuri.

Cu siguranță este timp, avem calitatea necesară să ajungem în top și acesta este obiectivul. Vedem lucrurile într-o lumină pozitivă”.

Lucrul care va ajuta FCSB este să câștige mâine. Nu contează ce fac adversarii. Acum e rândul nostru, ce vom face ca să câștigăm, cum ne găsim metodele de a câștiga, asta este cel mai important pentru noi. Elias Charalambous

Charalambous: „Șut a revenit”

Charalambous a oferit detalii și despre situația medicală a echipei. Cea mai importantă absență este Mihai Lixandru, recent operat de apendicită.

„ Lixandru are nevoie de timp, cu siguranță va lipsi în următoarele două sau trei săptămâni. Nu sunt doctor, așteptăm ca doctorul să ne spună exact perioada.

Șut a revenit, este bine. Îl avem pe Cercel, care cel mai probabil va lipsi mâine, iar majoritatea jucătorilor sunt ok”

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, mijlocașul nu va putea evolua aproximativ 5-6 săptămâni.

Fanii noștri s-a văzut și la ultimul meci,biletele nu au fost suficiente pentru toți. Dacă ar fi fost mai multe bilete, cu siguranță ar fi fost mai mulți fani în Olanda. Spun mereu că fanii arată cât de mare este acest club. Vom avea nevoie de ajutorul lor, vom juca pentru ei. Și sunt sigur că vor fi alături de noi și mâine Elias Charalambous

