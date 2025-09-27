„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!” +15 foto
Elias Charalambous. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Am făcut calculele” Elias Charalambous, trage un semnal de alarmă: „Altfel victoria din Europa nu contează!”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 18:24
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 18:32
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB, spune că victoria din Europa League va conta cu adevărat doar dacă echipa câștigă și următorul meci din Liga 1.
  • FCSB - Oțelul Galați se joacă duminică, de la ora 20.30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Campioana României nu a mai câștigat de opt etape în Superliga, timp în care a apucat să debuteze în Europa League, cu o victorie, scor 1-0, împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles.

„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Citește și
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
Citește mai mult
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”

Elias Charalambous, înainte de meciul cu Oțelul: „Trebuie să câștigăm mâine, ca victoria din Europa să aibă valoare”

„Desigur, astfel de meciuri și astfel de victorii ne dau încredere, dar ca aceste victorii să aibă valoare, trebuie să câștigăm mâine.

Nu trebuie să rămânem ancorați în ultimul meci, s-a terminat. Europa a rămas deoparte acum. Trebuie să câștigăm și mâine”, a declarat Charalambous.

Întrebat dacă atmosfera din vestiarul FCSB s-a schimbat după meciul din cupele europene, tehnicianul a spus:

Cu siguranță se schimbă, dar a fost o atmosferă normală de vestiar, nu atât de rea. Am fost cu toții dezamăgiți. Când câștigi ești mai fericit, dar nu a fost atât de rea cum încearcă unii să o prezinte, pentru că suntem o echipă. Știm cum să pierdem, cum să câștigăm și cum să rămânem echilibrați Elias Charalambous

Tehnicianul a mărturisit că echipa a petrecut după victoria din Europa League:

„Am sărbătorit puțin, nu prea mult, pentru că avem meciuri la rând, dar am băut o bere. E suficient pentru moment”.

Galerie foto (15 imagini)

Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci
+15 Foto
labels.photo-gallery

Elias Charalambous: „Dacă abordăm meciurile ca în Europa, avem calitatea să câștigăm puncte”

FCSB se află pe locul 13 în Superliga, cu șapte puncte acumulate, după cele 10 meciuri jucate.

„Am făcut calculele și mâine avem nevoie de trei puncte. Și vom mai avea timp să facem și alte calcule, dar mai întâi trebuie să câștigăm mâine și apoi vom vedea. Nu trebuie să ne grăbim.

Ca la toate meciurile din România din acest an, mereu auziți același lucru de la mine. Toate meciurile sunt dificile, mai ales pentru noi. Nu putem spune prea multe, pentru că ați văzut câte puncte am pierdut în multe meciuri.

Așa că, dacă vedem acest gen de meciuri cu aceeași concentrare și dorință cu care abordăm meciurile europene, cred că avem calitatea necesară ca să câștigăm puncte, pentru că avem nevoie urgentă de puncte”, a mai spus antrenorul FCSB.

Tehnicianul a vorbit și despre lupta pentru calificarea în play-off-ul Ligii 1:

„Dacă matematica arată că avem șanse, cu siguranță mai este timp. Așa că încercăm să vedem lucrurile într-un mod pozitiv, mai sunt multe meciuri.

Cu siguranță este timp, avem calitatea necesară să ajungem în top și acesta este obiectivul. Vedem lucrurile într-o lumină pozitivă”.

Lucrul care va ajuta FCSB este să câștige mâine. Nu contează ce fac adversarii. Acum e rândul nostru, ce vom face ca să câștigăm, cum ne găsim metodele de a câștiga, asta este cel mai important pentru noi. Elias Charalambous

Charalambous: „Șut a revenit”

Charalambous a oferit detalii și despre situația medicală a echipei. Cea mai importantă absență este Mihai Lixandru, recent operat de apendicită.

Lixandru are nevoie de timp, cu siguranță va lipsi în următoarele două sau trei săptămâni. Nu sunt doctor, așteptăm ca doctorul să ne spună exact perioada.

Șut a revenit, este bine. Îl avem pe Cercel, care cel mai probabil va lipsi mâine, iar majoritatea jucătorilor sunt ok”

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, mijlocașul nu va putea evolua aproximativ 5-6 săptămâni.

Fanii noștri s-a văzut și la ultimul meci,biletele nu au fost suficiente pentru toți. Dacă ar fi fost mai multe bilete, cu siguranță ar fi fost mai mulți fani în Olanda. Spun mereu că fanii arată cât de mare este acest club. Vom avea nevoie de ajutorul lor, vom juca pentru ei. Și sunt sigur că vor fi alături de noi și mâine Elias Charalambous

Citește și

Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Campionate
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Citește mai mult
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului  de la PSV: „Așa e când vii din Italia”
Campionate
14:00
Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului de la PSV: „Așa e când vii din Italia”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Dennis Man? Peter Bosz clarifică situația românului  de la PSV: „Așa e când vii din Italia”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
otelul galati liga 1 fcsb elias charalambous
Știrile zilei din sport
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Superliga
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Citește mai mult
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Campionate
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Citește mai mult
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Citește mai mult
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Campionate
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Citește mai mult
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Campionate
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Citește mai mult
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Superliga
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Citește mai mult
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 25 rapid 28 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share