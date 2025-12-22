„N-am trăit așa umilință” Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii după eșecul rușinos cu Craiova: „Neputință, dar nici n-au vrut!”

U Craiova - Csikszereda 5-0. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul ciucanilor, și-a certat dur jucătorii după eșecul rușinos suferit în Bănie.

Universitatea Craiova s-a impus fără probleme cu Csikszereda și a încheiat anul pe prima poziție în clasament.

U Craiova - Csikszereda 5-0 . Robert Ilyes și-a făcut praf jucătorii: „Neputință, dar nici n-au vrut!”

La capătul partidei de pe „Ion Oblemenco”, antrenorul ciucanilor a recunoscut superioritatea oltenilor.

„Nu prea am trăit așa umilință. Nu pot să iau meritul Craiovei, care în seara asta chiar a jucat un fotbal spectaculos din toate punctele de vedere”, a spus Robert Ilyes, la Digi Sport.

Tehnicianul de la Csikszereda și-a pus la zid jucătorii pentru prestația jenantă în fața noului lider al Ligii 1.

„ Ceea ce mă deranjează mai mult: atitudinea câtorva jucători, care poate au fost cu gândul în vacanță. Poate a fost și neputință, dar nici n-au vrut.

Adică să te prezinți în asemenea hal la un meci, când joci împotriva Craiovei, și am pregătit foarte bine meciul... Să lăsăm atâta spații, e ceva de neimaginat”, a spus Robert Ilyes.

Robert Ilyes: „Vin și alte probleme”

Robert Ilyes întâmpină probleme de lot la finalul acestui an, după ce doi jucători s-au accidentat cu Craiova.

Este vorba despre Ervin Bakos, care a căzut în careu, în minutul 30, după un contact cu Samuel Teles, și Szilard Vereș, schimbat, în minutul 60, cu Erwin Bloj.

„Colac peste pupăză, vin și alte probleme, accidentări. Pe Bakos l-am văzut. Acum, la final, nu putea să calce cu piciorul drept. Vereș iese și el accidentat, Palmes suspendat.

Cel mai dureros e că Bakos, am înțeles că a suferit ruptură de ligamente , din păcate”.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 21 40 2 Rapid 21 39 3 Botoșani 21 38 4 Dinamo 21 38 5 Argeș 21 34 6 Oțelul 21 33 7 U Cluj 21 33 8 UTA 21 32 9 FCSB 21 31 10 Farul Constanța 21 27 11 CFR Cluj 21 26 12 Unirea Slobozia 21 21 13 Petrolul 21 20 14 Csikszereda 21 16 15 Hermannstadt 21 13 16 Metaloglobus 21 11

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport