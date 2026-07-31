„Este inadmisibil” Ce le-a spus Daniel Pancu jucătorilor Rapidului înainte de derby: „CFR, un exemplu pentru toți” +27 foto
Daniel Pancu. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

„Este inadmisibil” Ce le-a spus Daniel Pancu jucătorilor Rapidului înainte de derby: „CFR, un exemplu pentru toți”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 31.07.2026, ora 21:02
alt-text Actualizat: 31.07.2026, ora 22:52
  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, și-a avertizat jucătorii înaintea derby-ului cu CFR Cluj.
  • Partida se va juca duminică, de la 21:30, pe Stadionul Giulești, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Tehnicianul giuleștenilor își va înfrunta fosta echipă, pe care a pregătit-o înainte de revenirea la Rapid. În cele șapte luni petrecute pe banca formației din Gruia, Pancu a reușit să o califice în Conference League.

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Daniel Pancu, înainte de meciul cu CFR Cluj: „E inadmisibil, la Rapid, să ai o serie atât de lungă în care nu bați”

„E primul derby al sezonului. Vine cam repede, dar sper să fim pregătiți la ora jocului, pentru că întâlnim o echipă în mare formă, poate cea mai în formă din campionat la ora asta.

În ultimele două jocuri au marcat foarte mult, puteau să o facă de mult mai multe ori. Au jucători de mare calitate în atac, dar consider că îi cunosc și eu destul de bine pe cei care vor fi implicați duminică seara, la noi acasă

Sper să fim echipa care va câștiga, pentru că e inadmisibil, din punctul meu de vedere, ca, la o echipă cu pretenții cum e Rapid, să ai parte de o serie lungă, foarte lungă, imposibil de lungă în care Rapid nu bate CFR-ul”, a spus Pancu, la conferința de presă

Toate meciurile disputate de Rapid cu CFR Cluj în Superliga de la ultima victorie a giuleștenilor

  • 10 februarie 2024: CFR Cluj - Rapid 0-1
  • 6 aprilie 2024: Rapid - CFR Cluj 1-4
  • 5 mai 2024: CFR Cluj - Rapid 3-2
  • 20 iulie 2024: Rapid - CFR Cluj 2-2
  • 23 noiembrie 2024: CFR Cluj - Rapid 1-1
  • 14 aprilie 2025: CFR Cluj - Rapid 1-1
  • 19 mai 2025: Rapid - CFR Cluj 1-4
  • 20 iulie 2025: Rapid - CFR Cluj 1-1
  • 23 noiembrie 2025: CFR Cluj - Rapid 3-0
  • 20 martie 2026: CFR Cluj - Rapid 1-0
  • 4 mai 2026: Rapid - CFR Cluj 1-2

FOTO. Rapid - CFR 1-2, pe 4 mai 2026

Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (6).jpg
Rapid - CFR Cluj Foto Raed Krishan GOLAZO.ro (6).jpg

Galerie foto (27 imagini)

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Daniel Pancu: „Jucătorii CFR-ului ar trebui să fie un exemplu”

Pancu susține că nu este o situație neobișnuită să pregătească un meci împotriva fostei sale echipe.

„Nu e nimic ciudat, face parte din fotbal. E un meci de mare intensitate și îmi plac astfel de jocuri. Le-am spus jucătorilor azi-dimineață că modul în care se comportă jucătorii CFR-ului ar trebui să fie un exemplu pentru toți fotbaliștii profesioniști din România.

Suntem la un club în care salariile nu întârzie, condițiile sunt de top. E anormal ce se petrece la CFR, pentru că și eu sunt neplătit din luna februarie. Starea lor de spirit, modul în care se adună și cum luptă... Pentru ei, jos pălăria!”, a mai spus acesta.

Sunt multe lucruri rămase (n.r. - la CFR). Mă uit cu admirație și cu plăcere la ce se întâmplă în careul advers, la ocaziile pe care și le creează, plus cu ce a venit noul antrenor, despre care sunt convins că este foarte bun. Poate le pregătesc și eu o surpriză. Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid

Rapid are și probleme de lot înaintea derby-ului.

„Probabil că săptămâna viitoare Manea se va alătura echipei. Onea încă nu s-a antrenat cu noi, o va face mâine-seară și, în funcție de cum se va prezenta, vom lua o decizie.

Pașcanu este suspendat. Cam astea ar fi problemele noastre”, a spus tehnicianul.

Rapid caută întăriri: „Încă avem nevoie de dubluri”

Pancu a recunoscut că lotul nu este încă suficient de bine acoperit.

„Sunt multe lucruri pozitive în jocul nostru. Dacă sunt nemulțumit, este legat de numărul de goluri marcate. La Botoșani am fost nevoit să-l scot pe Vulturar, nu am avut niciun mijlocaș pe bancă.

Încă mai avem nevoie de dubluri pe posturi. În momentul în care vom vedea transferurile, voi spune dacă sunt liniștit sau nu”, a spus Pancu.

Întrebat despre posibilitatea aducerii unor fotbaliști de la CFR Cluj, tehnicianul a precizat că posturile ocupate de cei mai valoroși jucători ai ardelenilor sunt deja acoperite la Rapid.

„Sunt jucători foarte buni acolo, dar și noi avem jucători foarte buni. Jucătorii lor foarte buni coincid cu posturile pe care avem și noi jucători foarte buni”.

În privința lui Juan Bauza, fostul jucător al celor de la FCU Craiova, Pancu a transmis că transferul nu reprezintă în acest moment o variantă pentru Rapid.

M-am uitat după el, era un jucător interesant, dar am văzut că nu joacă de foarte mult timp. În momentul de față, nici nu se pune problema. Daniel Pancu, antrenorul celor de la Rapid

Pancu, după eliminările echipelor românești din cupele europene: „Aș fi preferat ca Rapid să piardă cu 0-16 în Europa”

Pancu a comentat și eliminările suferite de FCSB și Universitatea Cluj în preliminariile Conference League.

„Aș fi preferat să fie Rapid în locul oricărei echipe și să pierdem cu 0-16 în dublă manșă decât să fiu aici și să comentez. Nu am ce să comentez, mi-aș fi dorit ca Rapid să fie angrenată în jocuri europene.

Nu e rău nimic, suntem în fotbal, lumea evoluează. Avem noi impresia că, dacă ne elimină niște adversari mai slab cotați... Foamea a făcut diferența.

Și FCSB a avut 20 de ocazii și a dat trei goluri. Dacă nu ești atent, dacă nu ai foame, fotbalul te pedepsește, dar nu e nicio tragedie.

Craiova cred că va juca în grupe, CFR are șansa ei. Va fi din ce în ce mai greu”, a mai spus Pancu.

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