Mihai Stoica FOTO: GOLAZO.ro
Superliga

„Poate că locul 7 va fi mai bun decât 6" Scenariul neașteptat luat în calcul de Mihai Stoica + Posibilă plecare de la FCSB: „Există discuții cu un club"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 23.01.2026, ora 21:29
Actualizat: 23.01.2026, ora 21:30
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a explicat că locul 7 ar putea fi mai avantajos pentru campioana României decât un posibil loc 6.
  • Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că Dennis Politic (25 de ani) ar putea părăsi echipa. A vorbit și despre Joyskim Dawa (29 de ani).

FCSB se află pe locul 9 în Superliga, cu 31 de puncte, la patru lungimi în spatele celor de la UTA, care ocupă locul 6, ultima poziție care asigură calificarea în play-off.

Mihai Stoica: „Poate că locul 7 va fi mai bun decât locul 6”

Întrebat despre șansele celor de la FCSB de a o depăși pe FC Argeș, care a învins pe Metaloglobus cu 2-0 și ocupă locul 4, cu 40 de puncte, Stoica a declarat:

„Noi trebuie să terminăm peste locul 7 (n.r. - pentru calificarea în play-off). Doar că poți să joci în cupele europene și altfel.

Poate că, la un moment dat, locul 7 va fi mai bun decât locul 6. Nu poți să știi niciodată”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

FOTO: Dinamo Zagreb - FCSB 4-1

Galerie foto (10 imagini)

Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures Dinamo Zagreb - FCSB (meci), în runda #7 din grupa principală din Europa League. Foto: Sport Pictures
+10 Foto
labels.photo-gallery

Potrivit regulamentului Superligii, locul 7, primul din play-out, poate duce totuși în Conference League printr-un baraj special.

  • Echipele clasate pe locurile 1 și 2 în play-out joacă între ele.
  • Câștigătoarea acestui meci întâlnește pe teren propriu locul 3 din play-off într-o „finală pentru Europa”.
  • Echipa care câștigă această finală obține un loc în Conference League.

Câștigătoarea play-off-ului se califică în preliminariile Ligii Campionilor, în timp ce locul 2 evoluează în preliminariile Conference League.

Al patrulea loc al României în cupele europene, cel care duce în preliminariile Europa League, este rezervat câștigătoarei Cupei României.

Mihai Stoica, despre Dennis Politic: „Probabil că va pleca”

Oficialul roș-albaștrilor a vorbit despre situația lui Dennis Politic, fotbalist care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Politic a adunat 23 de meciuri și 3 goluri în acest sezon.

Probabil că Politic va pleca sub formă de împrumut. Sunt șanse ca el să plece. Nu spun că urmează să plece, dar există posibilitatea. Există discuții cu un club. Dacă se face transferul, voi spune și numele echipei. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica: „Era 2-1 la pauză. Dawa a ieșit, iar noi am pierdut 4-1. Nu a fost vinovat”

Oficialul roș-albaștrilor i-a luat apărarea lui Joyskim Dawa. Revenit după o accidentare de lungă durată, fundașul central a fost titularizat în înfrângerea cu Dinamo Zagreb.

„Dawa e pregătit, altfel nu începea. De 3 luni se antrenează cu echipa. Trebuia clar să vedem care e nivelul lui în fața unui adversar bun.

Haideți să fim corecți și sinceri. Era clar că nu putem să-l ținem pe Dawa pentru meciul cu CFR și să jucăm cu altă formulă în meciul ăsta”, a declarat oficialul

Nu cred că e un caz Dawa. A fost 2-1 la pauză, iar Dawa a ieșit. Și noi am pierdut 4-1. Nu cred că Dawa a fost vinovat pentru eșec, ci jocul echipei noastre. Nu e corect să discutăm doar de fundașii centrali. Putem să discutăm de 2-3 jucători vinovați la fiecare gol. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

FCSB a avut un început de coșmar în Croația. Campioana României a primit două goluri în primele 11 minute ale partidei, după grave erori în compartimentul defensiv.

La primul primit, Graovac a bătut un aut în propria jumătate de teren, însă balonul a ajuns la jucătorii gazdelor, iar aceștia l-au dus în flancul drept al atacului, la Niko Galesic.

Fundașul a avansat câțiva metri, a centrat, iar Monsef Bakrar a profitat de pasivitatea stoperilor Dawa și Ngezana și a marcat cu o lovitură de cap.

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport

Galerie foto (14 imagini)

Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport Primul gol marcat de Dinamo Zagreb în partida cu FCSB. Foto: Captură Prima Sport
+14 Foto
labels.photo-gallery

