Chivu va purta flacăra olimpică Antrenorul român de la Inter, printre vedetele care vor duce torța la Jocurile Olimpice de iarnă

Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter Milano, va avea un rol special la Jocurile Olimpice de iarnă 2026.

Organizatorii competiției au anunțat că fostul internațional român va fi printre purtătorii torței olimpice în cadrul ceremoniei de deschidere a ediției de iarnă.

Chivu va purta flacăra olimpică la Jocurile Olimpice de iarnă

Flacăra olimpică, simbol tradițional al Jocurilor, este aprinsă la Olympia, în Grecia, și parcurge un traseu de 12.000 km prin Italia, unde a ajuns în decembrie, înainte de ceremonia de deschidere a competiției, pe 6 februarie

CIO a anunțat că antrenorul principal al Interului se va număra printre cei care vor purta flacăra olimpică înainte de startul JO 2026.

Vestea a fost anunțată chiar înainte de meciul Inter - Pisa. Mascotele oficiale ale Milano-Cortina 2026, Tina și Milo, au întâmpinat fanii, iar apoi au pășit pe teren însoțite de torțele olimpice, conform unui comunicat al clublui.

Evenimentul a fost completat de vicepreședintele lui Inter, Javier Zanetti, care va fi, la fel ca antrenorul Chivu, purtător al torței.

Nadia Comăneci a purtat torța la Jocurile Olimpice de vară din 2024

Anunțul din Italia vine la un an și jumătate de la un alt moment antologic.

La ceremonia de deschidere a JO de la Paris, Nadia Comăneci s-a numărat alături de alți 3 giganți ai sportului, Carl Lewis, Serena Williams și Rafael Nadal, care au purtat torța pe barcă, pe râul Sena.

Vor fi patru ceremonii de deschidere

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026 vor reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice.

Chivu se află pe o listă de nume uriașe din Italia care vor beneficia de această onoare: Gianmarco Tamberi (atletism), Max Biaggi (motociclism), Al Bano (muzică), Filippo Inzaghi (fotbal), Fabio Cannavaro (fotbal), Massimiliano Allegri (fotbal), Flavia Pennetta (tenis), Cesc Fabregas (fotbal) sau Francesca Schiavone (tenis).

Din cauza distanței mari dintre locațiile competițiilor, organizatorii vor desfășura patru ceremonii de deschidere: una principală, la Milano, transmisă la nivel global, și alte trei ceremonii secundare, la Cortina d’Ampezzo, Livigno și Predazzo.

România a desemnat șapte purtători de drapel, după cum urmează:

Milano : Julia Sauter (patinaj artistic)

: Julia Sauter (patinaj artistic) Livigno : Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin)

: Kata Mandel (snowboard), Alexandru Ștefănescu (schi alpin) Predazzo : Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond)

: Daniela Toth (sărituri cu schiurile), Paul Pepene (schi fond) Cortina: Raluca Strămăturaru (sanie), Mihai Tentea (bob)

Cristi Chivu se află printre cei mai în vogă antrenori din Serie A. El a preluat conducerea echipei Inter Milano pe 9 iunie 2025.

Formația italiană venea după înfrângerea usturătoare din Liga Campionilor, 0-5 cu PSG, iar antrenorul român a reușit să ducă echipa pe primul loc în Serie A, cu 49 de puncte după 21 de meciuri.

Situația este bună și în Liga Campionilor: Inter a acumulat 12 puncte după șapte partide, în ciuda înfrângerii cu 1-3 în fața celor de la Arsenal. Momentan, nerazzurri se află pe locul 14 în Liga Campionilor.

