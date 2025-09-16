Trump vrea să schimbe o regulă din sport Președintele SUA, deranjat de modificare: „E rău pentru America! Cine vine cu ideile astea ridicole?”

Donald Trump (79 de ani), președintele SUA, a criticat noua regulă din NFL care vizează loviturile de începere.

Forul de fotbal american a schimbat de mai multe ori regulamentul privind acest moment al jocului.

NFL a schimbat regulamentul de joc în această vară, iar unele decizii au fost criticate în spațiul public.

Donald Trump, despre noua regulă din NFL: „Ridicolă”

Donald Trump a criticat noua modalitate de a executa loviturile de începere din NFL. Președintele Statelor Unite crede că noua regulă este absurdă.

„NFL trebuie să scape de acea nouă regulă ridicolă privind lovitura de începere. Cum pot face o schimbare atât de mare și radicală atât de ușor și rapid? Fotbalul «Sissy» (n.r. de fetițe) e rău pentru America și rău pentru NFL! Cine vine cu ideile astea ridicole?

Este cel puțin la fel de periculoasă ca lovitura de începere «normală» și arată ca naiba. Mingea se mișcă, iar jucătorii nu, exact opusul a ceea ce înseamnă fotbalul american”, a scris Donald Trump, pe Truth Social.

Ce presupune noua regulă din NFL

Noua modalitate prin care se execută lovitura de începere în NFL presupune ca o echipă să șuteze de la 35 de yarzi (32 de metri) distanță de propriul teren de țintă.

Coechipierii executantului trebuie să aștepte până când mingea este introdusă în ultimii 20 de yarzi (18 metri) din terenul advers. Aceștia pot pleca pentru a bloca atacul abia după ce mingea atinge solul sau este atinsă de un adversar.

Orice minge care este prinsă în interiorul celor 20 de yarzi trebuie returnată adversarului, iar șuturile care nu ating zona de aterizare vor fi considerate touchback. Astfel, mingea va fi reluată de la 40 de yarzi (36 de metri) distanță de terenul de țintă al echipei care returnează.

Regulile privind lovitura de începere din NFL au fost modificate în 2011, 2016 și acum.

