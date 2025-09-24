Moussa Balla Traore (11 ani) a fost transferat de echipa de baschet al lui Real Madrid.

Tânărul baschetbalist are 2,07 metri înălțime, este din Mali și urmează să împlinească 12 ani pe 24 octombrie, așa cum scrie pe site-ul oficial al celor de la Real Madrid.

Real Madrid îl transferă pe Moussa Balla Traore

Tânărul baschetbalist va evolua pentru echipa U14 a celor de la Real Madrid, pe postul de pivot, scrie cadenaser.com.

Poza sportivului din Mali de pe site-ul oficial al „galacticilor” a provocat îndoieli în rândul publicului cu privire la vârsta sa.

Traore are un fizic matur și o înălțime foarte mare pentru vârsta lui:

Câteva din comentariile utilizatorilor:

„Poate are un copil de 11 ani, nu el să aibă această vârstă”

„Născut în 2013? Mai curând 2003”

„11 ani «câinești»”

„Are 11 ani de carieră în Europa”

„E născut în an bisect și își numără vârsta doar la distanță de 4 ani”

„S-a născut când avea 5 ani”

„11 ani de când are voie să bea alcool”

Real Madrid este cunoscută pentru achiziționarea de tinere talente. „Galacticii” l-au adus pe Luka Doncic pe când avea doar 13 ani, iar acesta evoluează acum în NBA, pentru Lakers.

Clubul din capitala Spaniei mai mizează și pe un alt tânăr în acest sezon. Este vorba de Mahamadou Landoure, care are 13 ani și 2,11 metri înălțime.

Echipa U14 a celor de la Real Madrid va participa în februarie anul viitor la „Minicopa Endesa" din Valencia, competiție unde cei doi tineri baschetbaliști pot fi remarcați pentru talentul lor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport