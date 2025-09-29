Surpriză la U Cluj - CFR Cristi Balaj anunță revenirea a doi jucători de bază pentru derby » Ce spune despre Slimani și Zouma

Cristi Balaj (54 de ani) a venit cu noi detalii despre situația lotului celor de la CFR Cluj, înaintea derby-ul cu rivala din oraș.

U Cluj - CFR Cluj se joacă astăzi, de la 21:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

După mai multe probleme de lot și un start ratat de sezon de sezon, CFR Cluj se va putea baza în această seară pe mai multe nume importante.

Cristi Balaj: „Louis Munteanu și Karlo Muhar sunt apți”

„Sper să facem un cadou frumos de ziua lui Ioan Varga, și a lui Mara. Trebuie să câștigăm, dar orice se poate întâmpla. Ei au câștigat în ultimele partide în care am suferit din multe puncte de vedere.

Acum, sperăm, pentru că, așa cum discutam cu jucătorii, și ei își doresc să șteargă ceea ce s-a întâmplat negativ în ultima perioadă.

Avem un lot bun. Muhar s-a recuperat, are nevoie de partide. Face antrenamente alături de echipă de două săptămâni. În rest arătăm bine. A revenit și Louis Munteanu la antrenamente, e apt de joc”, a declarat Balaj, potrivit fanatik.ro.

Cristi Balaj: „Zouma și Slimani arată mai bine”

Pe lângă Munteanu și Muhar, oficialul formației din Gruia a vorbit și despre situația lui Zouma și Slimani, vedetele transferate de CFR în această vară:

„Arată mai bine Zouma și Slimani. Ambii sunt apți. Și-a revenit și Matei Ilie. E important să fie un meci frumos, până la urmă pe noi ne interesează punctele pentru că suferim din acest punct de vedere”.

