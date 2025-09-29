Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!”
Ruben Amorim și Mason Mount (Foto: IMAGO)
Campionate

Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 29.09.2025, ora 15:04
alt-text Actualizat: 29.09.2025, ora 15:14
  • Gary Neville (50 de ani), fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim (40 de ani).
  • Fostul fundaș dreapta a criticat decizia tehnicianului de a-l folosi pe Mason Mount (26 de ani) pe un post cu care englezul nu este obișnuit.

„Diavolii” au acumulat doar 7 puncte după primele 6 etape și ocupă locul 14 în Premier League. Scaunul lui Amorim se clatină! Doar o clauză îl mai ține pe Old Trafford, iar conducerea clubului i-ar fi găsit deja un înlocuitor.

Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit
Citește și
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit
Citește mai mult
Premieră în fotbal S-a utilizat cartonașul verde într-un meci de la Mondiale » Când poate fi folosit

Gary Neville, despre Ruben Amorim: „Nu-l poți pune fundaș stânga pe Mason Mount!”

Gary Neville crede că antrenorul portughez a scăpat complet situația de sub control.

Fostul mare fundaș dreapta al clubului a catalogat drept „ridicolă” decizia lui Amorim de a-l trimite pe mijlocașul ofensiv Mason Mount în banda stângă a apărării într-un sistem 3-4-2-1.

„Am simțit pentru prima dată, doar prin instinct, urmărind la televizor, văzând fețele jucătorilor și limbajul corpului, că unii dintre ei se îndoiesc cu adevărat de sistem și de ceea ce se întâmplă.

Acum două sau trei săptămâni am spus că s-a întâmplat ceva ce nu ar trebui să se mai repete. Am spus că Mason Mount a ajuns să joace ca fundaș stânga.

OK, antrenorul are uneori o idee și trebuie să se asigure că o transmite bine jucătorilor. Nu se tot răzgândește, pentru că acest lucru poate submina uneori ceea ce încearcă să realizeze.

Dar atunci când îl pui pe Mason Mount să joace fundaș stânga, și a ajuns din nou acolo în ultimele 5 minute ale meciului cu Brentford, începe să arate groaznic.

Nu-l poți pune pe Mason Mount pe postul de fundaș stânga. Îmi pare rău, pur și simplu nu se poate întâmpla. Nu pot să-l văd pe Mason Mount jucând fundaș stânga într-o echipă de fotbal.

M-a chinuit uneori să-l văd jucând în poziția sa naturală, dar să-l pui acolo este ridicol. Absolut ridicol”, a spus Neville în cadrul podcastului său, potrivit Daily Mail.

52 de meciuri
a disputat Mason Mount în tricoul lui Manchester United (4 goluri și 2 assist-uri). La Chelsea a bifat 195 de partide disputate, cu 33 de goluri și 37 de pase decisive

Ruben Amorim: „Când pierdem, toți spun că sistemul este de vină”

Amorim, care a afirmat anterior că nici măcar Papa nu l-a putut convinge să își schimbe sistemul 3-4-2-1, a insistat din nou că nu tactica sa favorită a fost problema care a dus la ultima înfrângere, 1-3 cu Brentford.

„Este întotdeauna la fel, când câștigăm nu este meritul sistemului, când pierdem - sistemul este de vină.

Cred că mai degrabă este vorba despre faptul că noi am jucat așa cum a vrut Brentford să jucăm. Cu mingi lungi, dăm mereu în minge și nu stabilizăm niciodată jocul. Nu jucăm așa cum am vrea noi să o facem”, a afirmat Amorim.

Citește și

Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League!
Special
12:37
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League!
Citește mai mult
Valorează o avere! New England Patriots, gigantul NFL, vinde 8% din acțiuni la prețul unei echipe din Premier League!
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce  De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!”
Campionate
12:03
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!”
Citește mai mult
Tensiuni la Napoli VIDEO. Reacția lui Conte după ce  De Bruyne s-a enervat la schimbare: „Și-a ales persoana nepotrivită!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Ultimele patru rapoarte anuale ale SRI zac la secret în Parlament. Uitându-se la dezvăluirile din documente, un fost președinte al Comisiei SRI arată spre fostul președinte, foștii premieri: Știau de Rusia!
Manchester United Premier League Ruben Amorim Gary Neville mason mount
Știrile zilei din sport
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Superliga
29.09
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
Citește mai mult
Iată dovada! Cum își bate joc Kyros Vassaras de fotbalul românesc
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Superliga
29.09
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Citește mai mult
„Scindare? Protest? Fals!” MM Stoica a reacționat după întrebările apărute după meciul cu Oțelul: „Așa a fost mereu”
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Special
29.09
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici! Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Citește mai mult
Scandal mare cu tatăl lui David Popovici!  Ape tulburi la Dinamo. Mai multe voci îl acuză pe Mihai Popovici, managerul academiei de înot, că se comportă dictatorial și pe interes
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Superliga
29.09
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Primul verdict: titularul accidentat cu Oțelul ratează cel puțin meciurile cu Young Boys și Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
Sentință în războiul FCSB - Steaua Gigi Becali are motive de bucurie » FRF validează afilierea din 2003
09:53
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
Probleme mari la Genoa Eșec drastic pentru clubul patronat de Dan Șucu » „Grifonii”, fără victorie în Serie A + cum a evoluat Stanciu
00:25
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
„Aleg România” Lorenzo Biliboc, jucătorul cu dublă cetățenie al celor de la CFR Cluj, a luat decizia: vrea să joace sub comanda lui Lucescu
00:04
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mandorlini cere eliminarea regulii U21 Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Mi se pare halucinant, condiționează”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Top stiri din sport
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Alte sporturi
29.09
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Citește mai mult
Haos în SUA: lunetiști și insulte! Confruntarea America vs Europa a fost hiperpăzită pentru Trump. Nu și de agresiune verbală. A refuzat să joace!
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Superliga
29.09
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Citește mai mult
Refuză jocul lui Becali Reacția lui Varga, după anunțul că FCSB va face o nouă ofertă pentru Louis Munteanu
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gimnastica
28.09
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Citește mai mult
Aur pentru România! Denisa Golgotă a câștigat finala de la sol la FIG World Challenge Cup 2025
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia
Superliga
28.09
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în Farul - Unirea Slobozia
Citește mai mult
Gafă sub ochii lui Hagi FOTO. Buzbuchi a ratat complet ieșirea la golul egalizator în  Farul - Unirea Slobozia

Echipe/Competiții

fcsb 79 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 20 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 2 uta arad 5 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share