Amorim a pierdut vestiarul Legenda lui Manchester United susține că jucătorii nu mai au încredere în antrenor: „Decizie ridicolă, nu poți să faci asta!”

Gary Neville (50 de ani), fost căpitan al echipei Manchester United, consideră că jucătorii și-au pierdut încrederea în antrenorul Ruben Amorim (40 de ani).

Fostul fundaș dreapta a criticat decizia tehnicianului de a-l folosi pe Mason Mount (26 de ani) pe un post cu care englezul nu este obișnuit.

„Diavolii” au acumulat doar 7 puncte după primele 6 etape și ocupă locul 14 în Premier League. Scaunul lui Amorim se clatină! Doar o clauză îl mai ține pe Old Trafford, iar conducerea clubului i-ar fi găsit deja un înlocuitor.

Gary Neville, despre Ruben Amorim: „ Nu-l poți pune fundaș stânga pe Mason Mount!”

Gary Neville crede că antrenorul portughez a scăpat complet situația de sub control.

Fostul mare fundaș dreapta al clubului a catalogat drept „ridicolă” decizia lui Amorim de a-l trimite pe mijlocașul ofensiv Mason Mount în banda stângă a apărării într-un sistem 3-4-2-1.

„Am simțit pentru prima dată, doar prin instinct, urmărind la televizor, văzând fețele jucătorilor și limbajul corpului, că unii dintre ei se îndoiesc cu adevărat de sistem și de ceea ce se întâmplă.

Acum două sau trei săptămâni am spus că s-a întâmplat ceva ce nu ar trebui să se mai repete. Am spus că Mason Mount a ajuns să joace ca fundaș stânga.

OK, antrenorul are uneori o idee și trebuie să se asigure că o transmite bine jucătorilor. Nu se tot răzgândește, pentru că acest lucru poate submina uneori ceea ce încearcă să realizeze.

Dar atunci când îl pui pe Mason Mount să joace fundaș stânga, și a ajuns din nou acolo în ultimele 5 minute ale meciului cu Brentford, începe să arate groaznic.

Nu-l poți pune pe Mason Mount pe postul de fundaș stânga. Îmi pare rău, pur și simplu nu se poate întâmpla. Nu pot să-l văd pe Mason Mount jucând fundaș stânga într-o echipă de fotbal.

M-a chinuit uneori să-l văd jucând în poziția sa naturală, dar să-l pui acolo este ridicol. Absolut ridicol”, a spus Neville în cadrul podcastului său, potrivit Daily Mail.

52 de meciuri a disputat Mason Mount în tricoul lui Manchester United (4 goluri și 2 assist-uri). La Chelsea a bifat 195 de partide disputate, cu 33 de goluri și 37 de pase decisive

Ruben Amorim: „Când pierdem, toți spun că sistemul este de vină”

Amorim, care a afirmat anterior că nici măcar Papa nu l-a putut convinge să își schimbe sistemul 3-4-2-1, a insistat din nou că nu tactica sa favorită a fost problema care a dus la ultima înfrângere, 1-3 cu Brentford.

„Este întotdeauna la fel, când câștigăm nu este meritul sistemului, când pierdem - sistemul este de vină.

Cred că mai degrabă este vorba despre faptul că noi am jucat așa cum a vrut Brentford să jucăm. Cu mingi lungi, dăm mereu în minge și nu stabilizăm niciodată jocul. Nu jucăm așa cum am vrea noi să o facem”, a afirmat Amorim.

