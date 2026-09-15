Rodri îi mulțumește Realului  Campionul mondial a ales Barcelona, dar recunoaște „Nu e ușor să spui «nu»”
Rodri
Campionate

Rodri îi mulțumește Realului Campionul mondial a ales Barcelona, dar recunoaște „Nu e ușor să spui «nu»”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 18:32
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 18:32
  • Rodri (30 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu Barcelona în această vară, deși a fost dorit cu insistență și de Real Madrid.
  • Mijlocașul spaniol a dezvăluit că l-a sunat pe Jose Mourinho (63 de ani), antrenorul „galacticilor”, pentru a-i mulțumi pentru interesul arătat.
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Rodri a semnat cu Barcelona un contract valabil până în vara anului 2030, club care a achitat aproximativ 76 de milioane de euro în schimbul său.

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Rodri: „Nu e ușor să-i spui «nu» lui Real Madrid”

Rodri a vorbit despre decizia sa de a se transfera la gruparea catalană, deși putea ajunge la Real Madrid, marea rivală a Barcelonei.

„A trebuit să analizez multe lucruri și să iau o decizie foarte importantă, cu două dintre cele mai bune cluburi din lume.

Până la urmă, am luat decizia pe baza unor criterii sportive, în funcție de ce îmi stârnea un pic mai mult entuziasm și de unde am înțeles că pot câștiga și mă pot dezvolta mai mult ca jucător.

Nu a fost deloc o decizie ușoară, nu e ușor să-i spui «nu» lui Real Madrid, mai ales că au avut un comportament exemplar cu mine”, a declarat Rodri într-un interviu pentru Mundo Deportivo, citat de marca.com.

55 de milioane de euro
este cota de piață a lui Rodri, conform Transfermarkt

Rodri a dezvăluit că, după ce a decis să semneze cu Barcelona, l-a sunat pe Jose Mourinho pentru a-i mulțumi pentru interesul arătat.

„Mi-au vorbit foarte frumos. Când am luat decizia (n.r. - de a semna cu Barcelona), l-am sunat și eu ca să-i mulțumesc pentru interes și pentru felul în care m-a tratat.

Mi se pare un antrenor foarte mare, a demonstrat-o oriunde a mers, în etapele lui importante, iar Real Madrid va fi un adversar dificil în acest campionat”.

Mi-a plăcut mult felul în care Deco și Flick abordat lucrurile, faptul că nu au venit cu acea nerăbdare tipică Barcelonei. Și mai ales naturalețea cu care mi-au transmis totul. A fost o senzație foarte familiară, de un club ca o familie, iar asta m-a atras mult. Rodri, mijlocașul Barcelonei

Rodri, despre Balonul de Aur: „Mie mi-ar plăcea să-l câștige un spaniol”

Câștigător al Balonului de Aur în 2024, Rodri a precizat că își dorește ca trofeul să fie acordat anul acesta unui jucător spaniol, ca urmarea a triumfului naționalei de la Campionatul Mondial.

Clubul a mizat pe Lamine pentru că înțelege că el e jucătorul care merită cel mai mult, iar asta e absolut legitim.

Mie mi-ar plăcea să-l câștige un spaniol. Trebuie să recunoaștem meritele fotbalului spaniol, pentru că a câștiga un Campionat Mondial e cel mai mare lucru care există, și nu doar pentru asta, ci și pentru modul în care am făcut-o”, a mai adăugat Rodri.

Rodri a fost nominalizat și anul acesta pentru câștigarea râvnitului trofeu, alături de alți 5 jucători spanioli, printre care se numără Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Ferran Torres și Fabian Ruiz.

De când a fost transferat la Barcelona, Rodri a evoluat în 5 partide. A adunat, în total, 288 de minute pe teren, fără să contribuie decisiv la vreun gol.

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