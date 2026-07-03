Roman Safiullin (28 de ani, 132 ATP) a obținut o victorie incredibilă în turul 3 de la Wimbledon, în fața unui adversar mult mai bine cotat, și nu și-a putut stăpâni emoțiile la finalul jocului.

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Sportivul rus, recuperat la începutul anului după o accidentare gravă suferită în august 2025, a trecut în trei seturi de tânărul Joao Fonseca (19 ani, 27 ATP), favoritul numărul 24 al turneului.

Roman Safiullin în lacrimi, împreună cu soția sa, după victoria în fața lui Joao Fonseca

Victoria cu scoruri identice în cele trei seturi, 6-3, 6-3, 6-3, i-a adus calificarea în optimile turneului de Grand Slam, unde va da peste Novak Djokovic.

În timpul meciului, soția sa, Liudmyla Smolanova, a fost surprinsă urmărind cu greu desfășurarea jocului, iar, la final, sportivul a izbucnit în lacrimi la interviu, în tandem cu soția, care nu și-a putut stăpâni emoțiile în tribună, potrivit thesun.co.uk.

„De la ultimul din calificări și până acum am avut parte de meciuri extrem de dificile. Am salvat mingi de meci, am petrecut patru ore pe teren la fiecare partidă, luptându-mă pe parcursul a cinci seturi.

A fost extrem de greu, dar sunt foarte fericit că am reușit să joc la acest nivel și că, în sfârșit, am câștigat astăzi în trei seturi.

După US Open, a trebuit să mă opresc pentru a mă recupera în urma accidentării. Acea perioadă a fost extrem de grea pentru mine, deoarece acum jumătate de an nu știam dacă voi putea reveni.

Așa că sunt extrem de fericit să fiu din nou aici”, a transmis Safiullin la interviul de la final, care a fost întrerupt după ce sportivul nu și-a putut opri lacrimile.

Sportivul rus a trecut în primele două tururi de Andrey Rublev și de Botic van de Zandschulp, jucători mult mai bine cotați, în 5 seturi, de fiecare cu victorie la tie-break în setul decisiv.

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