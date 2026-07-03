Moment emoționant la Wimbledon FOTO: Roman Safiullin și soția, în lacrimi după a treia victorie în fața unui favorit! Duel tare în turul următor +4 foto
Roman Safiullin, în lacrimi la Wimbledon. Foto: captură Daily Express Sport
Tenis

Moment emoționant la Wimbledon FOTO: Roman Safiullin și soția, în lacrimi după a treia victorie în fața unui favorit! Duel tare în turul următor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.07.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 03.07.2026, ora 18:55
  • Roman Safiullin (28 de ani, 132 ATP) a obținut o victorie incredibilă în turul 3 de la Wimbledon, în fața unui adversar mult mai bine cotat, și nu și-a putut stăpâni emoțiile la finalul jocului.
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Sportivul rus, recuperat la începutul anului după o accidentare gravă suferită în august 2025, a trecut în trei seturi de tânărul Joao Fonseca (19 ani, 27 ATP), favoritul numărul 24 al turneului.

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Roman Safiullin în lacrimi, împreună cu soția sa, după victoria în fața lui Joao Fonseca

Victoria cu scoruri identice în cele trei seturi, 6-3, 6-3, 6-3, i-a adus calificarea în optimile turneului de Grand Slam, unde va da peste Novak Djokovic.

În timpul meciului, soția sa, Liudmyla Smolanova, a fost surprinsă urmărind cu greu desfășurarea jocului, iar, la final, sportivul a izbucnit în lacrimi la interviu, în tandem cu soția, care nu și-a putut stăpâni emoțiile în tribună, potrivit thesun.co.uk.

Galerie foto (4 imagini)

Roman Safiullin și soția sa, în lacrimi după victoria cu Fonseca / foto: X/ Stephanie Myles Roman Safiullin și soția sa, în lacrimi după victoria cu Fonseca / foto: X/ Stephanie Myles Roman Safiullin și soția sa, în lacrimi după victoria cu Fonseca / foto: X/ Stephanie Myles Roman Safiullin și soția sa, în lacrimi după victoria cu Fonseca / foto: X/ Stephanie Myles
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„De la ultimul din calificări și până acum am avut parte de meciuri extrem de dificile. Am salvat mingi de meci, am petrecut patru ore pe teren la fiecare partidă, luptându-mă pe parcursul a cinci seturi.

A fost extrem de greu, dar sunt foarte fericit că am reușit să joc la acest nivel și că, în sfârșit, am câștigat astăzi în trei seturi.

După US Open, a trebuit să mă opresc pentru a mă recupera în urma accidentării. Acea perioadă a fost extrem de grea pentru mine, deoarece acum jumătate de an nu știam dacă voi putea reveni.

Așa că sunt extrem de fericit să fiu din nou aici”, a transmis Safiullin la interviul de la final, care a fost întrerupt după ce sportivul nu și-a putut opri lacrimile.

Sportivul rus a trecut în primele două tururi de Andrey Rublev și de Botic van de Zandschulp, jucători mult mai bine cotați, în 5 seturi, de fiecare cu victorie la tie-break în setul decisiv.

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LACRIMI wimbledon moment emotionant joao fonseca roman safiullin
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