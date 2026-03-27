alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 11:50
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 11:50
  • Echipa națională de handbal masculin a României și-a aflat adversarii din preliminariile Campionatului European EHF din 2028.

Tragerea la sorți pentru preliminarii a avut loc joi, la Lisabona, iar în urne s-au aflat 32 de echipe.

România și-a aflat adversarii din preliminariile pentru EHF EURO 2028

Națională României se află în grupa a 6-a, iar „tricolorii” se vor duela cu Franța, Polonia și Letonia, conform ehfeuro.eurohandball.com.

„Tricolorii” vor avea parte de partide dificile, ținând cont că Franța este campioana europeană din 2024, iar handbaliștii români au pierdut ambele partide disputate împotriva Poloniei în preliminariile pentru EURO 2026: scor 27-28 și 29-30.

Cum arată grupele din preliminariile pentru EHF EURO 2028

  • Grupa 1: Croația, Olanda, Lituania, Finlanda
  • Grupa 2: Norvegia, Austria, Georgia, Turcia
  • Grupa 3: Islanda, Serbia, Ucraina, Estonia
  • Grupa 4: Ungaria, Insulele Feroe, Muntenegru, Kosovo
  • Grupa 5: Slovenia, Cehia, Bosnia și Herțegovina, Israel
  • Grupa 6: Franța, Polonia, România, Letonia
  • Grupa 7: Germania, Italia, Belgia, Slovacia
  • Grupa 8: Suedia, Macedonia de Nord, Grecia, Luxemburg

Campionatul European din 2028 va avea loc în perioada 13–30 ianuarie și va fi găzduit de Spania, Portugalia şi Elveţia.

Campioana europeană en-titre, Danemarca, nu va evolua în preliminarii, la fel ca țările gazdă, cele patru formaţii urmând să dispute EHF EURO Cup 2028.

În total, 20 de echipe vor trece de faza grupelor. Este vorba de primele două clasate din fiecare grupă, precum și cele mai bune patru echipe clasate pe locul al treilea (în cazul acestora, vor fi luate în considerare doar rezultatele din meciurile cu primele două clasate).

Programul meciurilor:

  • Etapa 1: 4-5 noiembrie 2026
  • Etapa 2: 7-8 noiembrie 2026
  • Etapa 3: 10–11 martie 2027
  • Etapa 4: 13–14 martie 2027
  • Etapa 5: 5–6 mai 2027
  • Etapa 6: 9 mai 2027 (toate meciurile se vor juca la aceeași oră).

