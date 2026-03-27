Garanție pentru viza de SUA! Suma fără precedent pe care ar putea să o plătească fanii și jucătorii a cinci naționale calificate la CM 2026
Donald Trump și trofeul Cupei Mondiale/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Publicat: 27.03.2026, ora 10:47
Actualizat: 27.03.2026, ora 10:47
  • Suporterii și jucătorii din cinci țări participante la Cupa Mondială din această vară ar putea fi obligați să plătească o garanție de 15.000 de dolari pentru a intra în SUA.
  • Turneul final organizat de SUA, Mexic și Canada are loc în perioada 11 iunie - 19 iulie.

La sfârșitul anului 2025, Departamentul de Stat din SUA a lansat un program în care cere cetățenilor din țările afectate de interdicțiile administrației Trump să plătească o garanție de 15.000 de dolari pentru a putea intra în SUA.

Acestea sunt, în mare parte, țări din Africa, Orientul Mijlociu, America Latină și anumite regiuni din Asia.

Recent, proiectul a fost extins, astfel încât vizitatorii din 50 de țări vor fi obligați să plătească această garanție, în cazul în care consulatul american solicită acest lucru.

Vizitatorii din Africa ar putea plăti o garanție de 15.000 de dolari pentru a intra în SUA

Această garanție este o plată unică ce ar urma să fie returnată după ce călătorul părăsește SUA, conform termenilor vizei.

Sumele solicitate variază, de obicei, între 5.000 și 15.000 de dolari și sunt obligatorii pentru deținătorii de pașapoarte din anumite țări care doresc să intre legal în SUA cu vizele B-1 sau B-2, folosite pentru călătorii de afaceri sau turiști.

Printre țările afectate se numără și cinci echipe africane calificate la Mondial.

Este vorba de Algeria, Coasta de Fildeș, Senegal, Tunisia și Capul Verde, informează theguardian.com.

Chiar dacă ar urma să fie rambursată, costul acestei garanții este atât de ridicat încât călătoria în Statele Unite devine aproape imposibilă pentru majoritatea fanilor din aceste țări, unde venitul mediu anual nu depășește 5.000 de dolari.

Tunisia urmează să joace un meci din faza grupelor în SUA și două în Mexic. Senegal și Coasta de Fildeș vor juca de două ori în SUA și o dată în Canada. Algeria și Capul Verde își vor disputa toate cele trei meciuri din grupe în Mexic.

Chiar dacă unii fani și-ar putea permite această garanție, ea este cea mai recentă dintr-o serie de obstacole care fac extrem de dificilă participarea la meciurile din SUA.

Printre acestea se numără prețurile prohibitive ale biletelor, costurile semnificativ mai ridicate la hoteluri comparativ cu tarifele obișnuite, întârzierile în procesarea vizelor și potențialele probleme de siguranță cauzate de prezența ofițerilor federali de imigrare, precum ICE și alte agenții, în orașele americane.

În plus, nu este clar cine ar putea beneficia de o eventuală scutire de la plata acestei garanții pentru viză.

Deși politicile de călătorie ale administrației Trump prevăd excepții pentru sportivi și oficiali care participă la evenimente internaționale importante, precum Cupa Mondială, interdicțiile de călătorie implementate de SUA nu menționează nicio astfel de scutire, lăsând fanii și delegațiile țărilor calificate la CM 2026 într-o situație incertă.

Grupele Campionatului Mondial

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudEuropa AMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
Europa DElvețiaScoțiaEuropa C
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșEuropa BIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaBaraj 1Croația
Baraj 2AustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama
  • Europa A: Bosnia - Italia
  • Europa B: Suedia - Polonia
  • Europa C: Kosovo - Turcia
  • Europa D: Cehia - Danemarca
  • Baraj 1: RD Congo - Jamaica
  • Baraj 2: Irak - Bolivia.

