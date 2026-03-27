Mircea Lucescu, record mondial A devenit cel mai în vârstă antrenor activ din toate timpurile, la meciul cu Turcia

Turcia - România 1-0. Mircea Lucescu (80 de ani) a stabilit un nou record mondial la duelul de la Istanbul.

Reprezentativa pregătită de Lucescu a ratat calificarea la CM 2026, însă selecționerul naționalei a atins o bornă impresionantă la nivel internațional.

Mircea Lucescu a stabilit recordul mondial pentru cel mai în vârstă antrenor activ

În urmă cu câteva luni, la ultimele meciuri din campania de calificări pentru CM 2026, Mircea Lucescu se afla pe locul doi în topul celor mai vârstnici antrenori, aflați încă activitate, la nivel mondial.

Până acum, Otto Pfister (88 de ani), fost antrenor german retras în 2018, era cel care deținea recordul all-time. Acesta a bifat ultimul meci în calitate de antrenor principal la 80 de ani și 123 de zile, ca selecționer al naționalei statului Afghanistan.

Acum, după duelul de la Istanbul, Lucescu este cel care deține recordul absolut, fiind pe bancă, la un meci oficial, la vârsta de 80 de ani și 240 de zile.

„Tricolorii” au cedat în fața Turciei, în urma unui joc modest, și au ratat astfel calificarea în finala barajului pentru CM 2026.

1998 este anul în care România a participat pentru ultima dată la un turneu final de CM

