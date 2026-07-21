Unde joacă România în Nations League FRF a decis unde se vor disputa cele 3 meciuri ale naționalei lui Hagi, cruciale pentru calificarea la Euro 2028
Nationala

Unde joacă România în Nations League FRF a decis unde se vor disputa cele 3 meciuri ale naționalei lui Hagi, cruciale pentru calificarea la Euro 2028

alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 22:31
  • România va debuta în septembrie în noul sezon din Nations League, unde Gică Hagi (61 de ani) va bifa primele meciuri oficiale ca selecționer în cel de-al doilea mandat.
  • FRF a ales deja unde vor disputa „tricolorii” cele 3 meciuri de pe teren propriu din această toamnă.
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România va avea o misiune dificilă în Liga B din Nations League, unde va da peste Suedia, Polonia și Bosnia.

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Unde joacă România în Nations League

Marea miză, pe lângă posibilitatea de a promova în Liga A, unde sunt cele mai puternice naționale din Europa, o reprezintă clasarea pe primele două locuri. Acele poziții le garantează „tricolorilor” prezența în urna a doua la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028.

Iar FRF, care se așteaptă la un interes major din partea suporterilor români, a ales ca toate cele trei partide de pe teren propriu să se dispute pe Arena Națională.

Hagi va avea de gestionat și o problemă iscată din cauza modificărilor FIFA. Pentru a întrerupe mai rar campionatele, forul internațional a decis ca, din acest an, „ferestrele” pentru meciurile naționalelor din septembrie și octombrie să fie comasate.

Astfel, România va disputa 4 meciuri în 11 zile la finalul lui septembrie. Ultimele două partide vor avea loc la jumătatea lui noiembrie.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România (Strawberry Arena, Solna)
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia (Arena Națională)
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România (Stadion Narodowy, Varșovia)
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia (Arena Națională)
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)
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