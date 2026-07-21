Marco Dulca va juca în Turcia Cu cine a semnat: „Contract pe doi ani”

Marco Dulca (27 de ani) a părăsit-o pe Petrolul în această vară și își va continua cariera în Turcia.

Mijlocașul a semnat un contract valabil pe doi ani cu Kayserispor, formație care a retrogradat în Liga a 2-a la finele sezonului trecut.

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Marco, fiul fostului internațional Cristi Dulca, a vorbit despre condițiile de la noua sa echipă și a dezvăluit că oficialii lui Kayserispor îl monitorizau de mai mult timp.

Marco Dulca a semnat cu Kayserispor: „Contract pe doi ani”

„Sunt în Turcia, am făcut vizita medicală și am ajuns la hotel. Mai am un RMN și apoi să semnez contractul. Au fost două echipe interesate de aici și am ajuns la Kayserispor în cele din urmă.

Au mai fost aici Dan Petrescu, Marius Șumudică, Denis Alibec, Cristi Săpunaru.

Condițiile sunt unele foarte bune din ceea ce am văzut până acum. Echipa se bate pentru promovarea în primă ligă. Este un club mare aici în Turcia.

M-au primit superbine oamenii de aici. Prima impresie este excelentă. Am semnat pe doi ani.

Interesul celor de aici a apărut undeva în luna februarie a acestui an. Cam de 2-3 săptămâni s-au intensificat și am ajuns aici.

Este bine și din punct de vedere financiar. Și acesta a fost un aspect important. Turcia are campionate bune, ești în Europa. Este un pas bun pentru mine.

Nu am nicio emoție în privința adaptării, am mai jucat în afara României”, a declarat Dulca, citat de digisport.ro.

400.000 de euro este cota lui Marco Dulca

Crescut de U Cluj, mijlocașul a mai evoluat de-a lungul carierei la Swansea U21, Farul, Chindia, FCSB și NK Celje

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