„Au luptat eroic”  Laszlo Dioszegi îi laudă pe jucătorii de la Sepsi, în ciuda înfrângerii cu Rapid » Ce spune că trebuie să se schimbe la echipă +48 foto
Laszlo Dioszegi
Superliga

„Au luptat eroic” Laszlo Dioszegi îi laudă pe jucătorii de la Sepsi, în ciuda înfrângerii cu Rapid » Ce spune că trebuie să se schimbe la echipă

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 17:39
  • Rapid - Sepsi 1-0. Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, e mulțumit de prestația echipei sale, în ciuda eșecului suferit în prima etapă a noului sezon din Liga 1.
  • Oficialul celor de la Sepsi a explicat și ce ar trebui îmbunătățit la echipa antrenată de Ovidiu Burcă (46 de ani) și a comentat eliminarea lui Alin Dobrosavlevici (31 de ani).
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Sepsi rezistase mai bine de o jumătate de oră în zece oameni, după ce arbitrul Adrian Cojocaru i-a arătat direct cartonașul roșu lui Dobrosavlevici pentru un fault asupra lui Borisav Burmaz.

Golul care a asigurat victoria giuleștenilor a venit în minutul 88, prin Alexandru Pașcanu.

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Rapid - Sepsi 1-0. Laszlo Dioszegi, despre Dobrosavlevici: „Nu îl învinovățesc deloc”

Laszlo Dioszegi a recunoscut că fundașul celor de la Sepsi a greșit la acea fază din minutul 53, dar a ales să nu-l critice pe Dobrosavlevici.

„Un lucru e clar. A fost o greșeală personală a lui Dobrosavlevici, dar nu îl învinovățesc deloc pentru că jucătorii mai greșesc.

Trebuia să degajeze mingea în aut și nu se întâmpla nimic. El s-a întors către poarta noastră, Burmaz a fost mai rapid decât el și aia a fost”, a spus Laszlo Dioszegi în dialog cu GOLAZO.ro.

Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1
Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1

Galerie foto (48 imagini)

Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1 Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1 Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1 Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1 Alin Dobrosavlevici, fault în meciul Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: Captură Prima Sport 1
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Patronul celor de la Sepsi a mai precizat și ce ar trebui îmbunătățit la echipă în perioada următoare.

„În primul rând trebuie să se închege echipa. Avem nevoie de meciuri pentru că și noii jucători trebuie să fie la nivelul celorlalți din echipă.

Cei transferați vara asta nu sunt 100% pregătiți fizic. Avem nevoie de meciuri și automat și de puncte”.

Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor, dăruirea lor și cum au luptat și în 10 oameni (n.r. după eliminarea lui Alin Dobrosavlevici). Laszlo Dioszegi, patron Sepsi

În etapa a doua din Liga 1, Sepsi va juca cu U Cluj, duminică, de la ora 17:30. Meciul va fi transmis liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Laszlo Dioszegi: „Rapid a dominat meciul”

În ciuda faptului că Sepsi a pierdut meciul, Laszlo Dioszegi și-a lăudat jucătorii pentru spiritul de luptă de care au dat dovadă în Giulești.

„Rapid a meritat victoria. Nu trebuie să ne ascundem după tufiș. Rapid a dominat meciul, dar jucătorii mei au luptat eroic și îi felicit.

Cel mai important la o echipă este ca jucătorii să lupte din primul până în ultimul minut. Jucătorii asta au făcut ieri (n.r. luni)”, a mai spus oficialul covăsnenilor.

Cât despre campania de transferuri din această vară, Dioszegi a spus:

„Până pe 10 septembrie mai avem timp. Dacă mai vedem ceva foarte bun, nu spun «nu», dar în momentul de față nu cred că vom mai aduce mai mult de un jucător”.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Pașcanu în Rapid - Sepsi 1-0

Transferurile realizate de Sepsi în această vară

  • Gustavo Cascardo, de la Arda Kardzhali, liber de contract
  • Victor Daguin, de la Lierse SK, liber de contract
  • Aboubakar Keita, de la Diosgyor, liber de contract
  • Fusho Bamgboye, de la Hatayspor, liber de contract
  • Setigui Karamoko, de la Pau FC, liber de contract
  • David Lazar, de la Hermannstadt, liber de contract
  • Doru Andrei, de la Voluntari, liber de contract
  • Bogdan Vătăjelu, de FC Bihor

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