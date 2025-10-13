A fost cel mai bun meci făcut de România în mandatul lui Il Luce.

Dacă vom juca așa și la baraj, atunci avem o șansă pentru a merge la Mondial.

Poate că impresiile pe care le voi scrie în rândurile următoare sunt influențate de faptul că am văzut meciul de pe stadion.

Împreună cu 40.000 de spectatori, într-o nouă demonstrație că fotbalul în România rămâne o imensă pasiune.

Victoria e fantastică și nu insist pe calculele calificării, ci pe altceva. Și anume, că jocul și rezultatul din această seară îl ajută pe Mircea Lucescu să le dea multora peste nas. Vai, dar ce le-a mai închis gura unora. De ce susțin acest lucru? Pentru că:

L-a titularizat pe Radu, deși mulți îl așteptau pe Târnovanu. Unii chiar s-au grăbit să spună că Lucescu a repetat greșeala cu Moldovan, din dubla Canada-Cipru.



Radu a fost foarte bun, a scos o minge grea în repriza a doua și a avut o singură degajare eronată. Concluzia: Lucescu nu s-a înșelat!

Apoi, s-a făcut un imens tam-tam cu cazul Răzvan Marin. Care a cerut să nu se antreneze vineri, acuzând probleme.



Lucescu a spus: nu te antrenezi, nu joci, pentru că am nevoie de jucători care să joace la sută la sută din capacitate. Și l-a titularizat pe Vlad Dragomir, asumându-și un risc imens. Dragomir a fost însă disciplinat tactic, nu și-a părăsit aproape niciodată zona lui de inter și a fost ca un piston tot meciul. Concluzia: Lucescu a ales bine!

O altă decizie a lui Luce a surprins: Tănase rezervă, Ianis titular. Dar alegerea a fost mai mult decât perfectă. Ianis a făcut, mai ales în prima repriză, un meci fantastic, cu o agresivitate și implicare deosebite, pe care Tănase nu le-a arătat niciodată. În plus, a dat pasa de gol. Concluzia: Lucescu a fost deosebit de inspirat!

Câteva cuvinte și despre Chipciu. Chiar e găselnița lui Lucescu. Cred că n-a pierdut nici un duel fizic, a jucat fără greșeală defensiv. Iarăși, Lucescu nu s-a păcălit!

Chiar și modul în care a ales să nu facă schimbări a fost unul câștigător. Am primit un mesaj, nu spun din partea cui, cred că era minutul 85: „Lucescu, săracu’, a uitat să mai facă schimbări. Vârsta, bat-o vina!”.



Cineva, știți voi cine, a obișnuit prost poporul român: cu schimbări făcute și când e cazul și când nu e cazul, doar de dragul de a fi făcute. Lucescu însă n-a vrut să umble la un mecanism care a funcționat, mai ales ca agresivitate și combativitate.



A fost de ajuns că Louis Munteanu nu a putut să facă în 6 minute nici măcar o dată presiune pe fundașii austrieci cum a făcut Bîrligea tot meciul. Lucescu n-a schimbat și a știut de ce nu schimbă. A judecat excelent!

Da, a fost și noroc, când marchezi la ultima fază n-ai cum să nu iei în calcul șansa. Totuși, raportul marilor ocazii a fost 3-1 pentru noi. După părerea mea, a fost cel mai bun meci al naționalei în mandatul lui Lucescu. Pentru că am și avut în față o națională de calitate. Dacă vom avea acest nivel și la baraj, chiar avem o șansă să mergem la Mondial.

Unii dintre spectatori, urmând spiritul mioritic, au plecat din stadion încă de prin minutul 85. Mă bucur mult pentru ei că au ratat golul, bucuria și sărbătoarea de după. Mă bucur în sensul că poate așa vor înțelege că la un meci stai până la final, nu fugi sperând că nu prinzi aglomerație.

Concluzia e cea din titlu: Vai, dar ce le-a mai închis gura Mircea Lucescu unora. Și cu prestația, dar și cu rezultatul.

Acum, nea Mircea chiar merită un somn bun. Pe masa de masaj, acasă, în pat, nu contează unde, oricum va fi mai puțin zgomot în jurul lui. Unele guri au fost astupate după meciul de azi.