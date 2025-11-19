România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple, dintre cele două variante

„România se califică la turneul final” are fix aceeași cotă ca „Barcelona sau Real Madrid câștigă Champions League” și „Argentina ia titlul mondial în 2026”

Tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor de baraj din luna martie 2026 va avea loc joi, la Zurich, cu începere de la ora 14:00

Vom fi în play-off-ul pentru accesul la Campionatul Mondial, în martie 2026.

România la Mondial sau FCSB campioană?

Adversarele le vom afla joi, după prânz, în urma tragerii la sorți care se va efectua la sediul FIFA, de la Zurich. Vom juca în semifinală, pe 26 martie, în deplasare, cu una dintre:

Italia

Turcia

Danemarca

Ucraina

Tot joi vom ști și ce ne va aștepta în finală, în caz că trecem cu bine de primul joc: va fi o învingătoare dintr-un duel al echipelor din urna 2 versus urna 3.

În urna 2 se află Țara Galilor, Polonia, Cehia și Slovacia, iar în a treia urnă sunt Irlanda, Bosnia, Albania și Kosovo. Gazdele meciurilor din finală vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Ce e mai probabil să se întâmple: România la Mondial sau FCSB campioană? România la Mondial % FCSB campioană %

Ce șanse avem? Un reper sunt cotele pe care agențiile de pariuri le-au introdus deja în oferta lor privind calificarea României la CM.

Superbet, principala casă în domeniu din România, oferă o cotă de 10,00 pentru accesul tricolorilor la Mondialul ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

E mult? E puțin? O comparație edificatoare poate fi cea cu cota atribuită în acest moment FCSB-ului pentru a câștiga titlul.

Clubul lui Becali are cotă 8,00, deși se află în afara zonei de play-off și are o distanță uriașă de liderul Rapid, 15 puncte! În viziunea agenției respective, e mai probabil ca FCSB să ia titlu în luna mai, în Liga 1, decât ca România să se califice la CM, la finalul lunii martie.

Ce alte performanțe au cota pe care o are România de a merge la CM

EVENIMENT COTĂ România merge la Campionatul Mondial 10,00 Barcelona câștigă Champions League 10,00 Real Madrid câștigă Champions League 10,00 Argentina câștigă Mondialul din 2026 10,00 Inter joacă finala Champions League 10,00 AS Roma devine campioană în Serie A 10,00 Liverpool ia titlul în Premier League 11,00

O singură victorie decentă în deplasare, în ultimii 4 ani

România va juca semifinala în deplasare, împotriva unei naționale respectabile. Pentru a fi la Mondiale trebuie să o eliminăm, indiferent că va fi Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

În ultimii 4 ani însă, am câștigat în deplasare doar împotriva unor formații din al treilea eșalon.

Poate singura victorie cu o națională bună, care a avut un parcurs remarcabil în actualele preliminarii, a fost cea din Kosovo, din septembrie 2024, în Liga Națiunilor.

Echipele bătute de România în deplasare, în ultimii 4 ani:

San Marino

Lituania

Cipru

Kosovo

Israel

Andorra

Liechtenstein

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport