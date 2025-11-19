România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple , dintre cele două variante +36 foto
„România se califică la turneul final” are fix aceeași cotă ca „Barcelona sau Real Madrid câștigă Champions League” și „Argentina ia titlul mondial în 2026”
Campionatul Mondial

România la Mondial sau FCSB campioană? Ce e mai probabil să se întâmple, dintre cele două variante

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 19:12
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 19:59
  • „România se califică la turneul final” are fix aceeași cotă ca „Barcelona sau Real Madrid câștigă Champions League” și „Argentina ia titlul mondial în 2026”
  • Tragerea la sorți pentru stabilirea jocurilor de baraj din luna martie 2026 va avea loc joi, la Zurich, cu începere de la ora 14:00

Vom fi în play-off-ul pentru accesul la Campionatul Mondial, în martie 2026.

„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”
Citește și
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”
Citește mai mult
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”

România la Mondial sau FCSB campioană?

Adversarele le vom afla joi, după prânz, în urma tragerii la sorți care se va efectua la sediul FIFA, de la Zurich. Vom juca în semifinală, pe 26 martie, în deplasare, cu una dintre: 

  • Italia
  • Turcia
  • Danemarca
  • Ucraina

Tot joi vom ști și ce ne va aștepta în finală, în caz că trecem cu bine de primul joc: va fi o învingătoare dintr-un duel al echipelor din urna 2 versus urna 3.

În urna 2 se află Țara Galilor, Polonia, Cehia și Slovacia, iar în a treia urnă sunt Irlanda, Bosnia, Albania și Kosovo. Gazdele meciurilor din finală vor fi stabilite prin tragere la sorți.

Ce e mai probabil să se întâmple: România la Mondial sau FCSB campioană?

România la Mondial %
FCSB campioană %

Ce șanse avem? Un reper sunt cotele pe care agențiile de pariuri le-au introdus deja în oferta lor privind calificarea României la CM.

Superbet, principala casă în domeniu din România, oferă o cotă de 10,00 pentru accesul tricolorilor la Mondialul ce va avea loc în SUA, Mexic și Canada.

E mult? E puțin? O comparație edificatoare poate fi cea cu cota atribuită în acest moment FCSB-ului pentru a câștiga titlul.

Clubul lui Becali are cotă 8,00, deși se află în afara zonei de play-off și are o distanță uriașă de liderul Rapid, 15 puncte! În viziunea agenției respective, e mai probabil ca FCSB să ia titlu în luna mai, în Liga 1, decât ca România să se califice la CM, la finalul lunii martie.

Ce alte performanțe au cota pe care o are România de a merge la CM

EVENIMENTCOTĂ
România merge la Campionatul Mondial 10,00
Barcelona câștigă Champions League 10,00
Real Madrid câștigă Champions League 10,00
Argentina câștigă Mondialul din 2026 10,00
Inter joacă finala Champions League 10,00
AS Roma devine campioană în Serie A 10,00
Liverpool ia titlul în Premier League 11,00

O singură victorie decentă în deplasare, în ultimii 4 ani

România va juca semifinala în deplasare, împotriva unei naționale respectabile. Pentru a fi la Mondiale trebuie să o eliminăm, indiferent că va fi Italia, Turcia, Danemarca sau Ucraina.

În ultimii 4 ani însă, am câștigat în deplasare doar împotriva unor formații din al treilea eșalon.

Poate singura victorie cu o națională bună, care a avut un parcurs remarcabil în actualele preliminarii, a fost cea din Kosovo, din septembrie 2024, în Liga Națiunilor.

Echipele bătute de România în deplasare, în ultimii 4 ani:

  • San Marino
  • Lituania
  • Cipru
  • Kosovo
  • Israel
  • Andorra
  • Liechtenstein
România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc »  Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion
Diverse
15:55
„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc » Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion
Citește mai mult
„Ordinul Novak” devine lege Ce efect va avea asupra sportului românesc »  Amenzi uriașe pentru cine se abate + Cum s-a implicat George Simion
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”
Gimnastica
15:38
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”
Citește mai mult
„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei liga 1 fcsb cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share