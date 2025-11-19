„Revoltător, șocant” Șeful ANS, Bogdan Matei, vorbește despre cazul Cameliei Voinea și despre măsurile FRG: „Ar fi rău pentru ei!”

Bogdan Matei, 45 de ani, șeful Agenției Naționale pentru Sport, condamnă abuzurile petrecute în sălile de antrenament.

Acesta a declarat pentru GOLAZO.ro că Federația Română de Gimnastică l-a asigurat că va întruni în cel mai scurt timp Comisia de Disciplină pentru a soluționa „cazul Camelia Voinea”.

ANS face o anchetă proprie în privința Cameliei Voinea, care se pare că e plătită fraudulos de clubul Farul Constanța.

Ca urmare a repetatelor articole publicate de GOLAZO.ro, în care foste gimnaste denunțau abuzuri fizice, psihice și verbale venite din partea Cameliei Voinea, precum și a clipurilor în care aceasta își jignea fiica, pe Sabrina Voinea, ANS a cerut FRG soluționarea cât mai rapidă a cazului.

Bogdan Matei ne-a acordat un interviu în care a declarat că, sub nicio formă, nu va tolera abuzurile în sălile de antrenamente și că ANS va interveni decisiv dacă FRG nu va soluționa „cazul Camelia Voinea”.

Bogdan Matei: „Poate vom sesiza și alte instituții”

Bună ziua, domnule Matei. Bănuiesc că ați citit seria de articole publicate de GOLAZO, în care două gimnaste dezvăluiau abuzurile la care au fost supuse de Camelia Voinea, precum și clipurile în care aceasta din urmă își jignea propria fiică.

Da, am citit. Revoltător, șocant. Din păcate, situația e regretabilă. Dar eu nu sunt omul care să tolereze astfel de comportamente. În orice sală de sport, limbajul trebuie să fie adecvat, cu un ambient psihologic, emoțional, fizic, mult mai plăcut și mult mai benefic.

Ați vorbit cu domnului Suciu (n.r. președintele Federației Române de Gimnastică)? Noi nu am reușit să dăm de dumnealui.

Da, am vorbit strict pe această speță, a doamnei Voinea, așa cum am discutat, la momentul respectiv, și de speța legată de Denisa Golgotă, care a spus ceea ce a spus.

Vă întrerup o secundă. Puteți să ne dați mai multe detalii? Nu de alta, dar e greu să dai de domnul Suciu atunci când ești jurnalist.

I-am spus foarte clar că trebuie să-mi comunice urgent măsurile pe care le va lua în urma materialelor și dovezilor prezentate de dumneavoastră. În acest moment se va convoca Comisia de Disciplină în cadrul Federației Române de Gimnastică, probabil săptămâna viitoare, urmând ca raportul și decizia Comisiei de Disciplină să fie transmise și către Agenția Națională pentru Sport.



Noi vom comunica dacă vom lua și alte măsuri, dacă vom sesiza și alte instituții ale statului român care pot să intervină în astfel de cazuri. Vorbim de abuz verbal și psihic la adresa unei minore.

Domnule Matei, dar știți că nu există Comisia de Disciplină la FRG? Sunt doar doi oameni.

Da, domnul președinte mi-a comunicat. Probabil că în Comitetul Executiv al FRG vor lua decizia să întregească această comisie astfel încât să poată să vină cu un raport complet. Dacă nu se vor conforma celor discutate telefonic, atunci sigur că va trebui să intervenim noi mult mai prompt și decisiv în problematica asta.

Bogdan Matei: „Exclus să ne comportăm astfel”

Credeți că în Italia, Spania, Polonia, am dat niște exemple absolut aleatorii, se tratează astfel sportivii? Gimnastele sau gimnaștii?

Poziția mea este una foarte clară. Cine vrea să trăiască din trecut să rămână cu trecutul, dar să nu se mai bage în ceea ce avem noi astăzi. În 2025, metodele de lucru s-au schimbat. Și cei care nu vor să se ancoreze în metodele de lucru specifice anului 2025... este mai bine să ne lase pe drumul nostru. Pentru că dacă vom continua cu astfel de practici, cu astfel de metode, nu vom crea nimic altceva decât viitori adulți cu traume foarte, foarte mari.

Sportul în România nu este doar despre medalie. Sportul în România este și despre a forma caractere, despre a forma viitorii adulți ai României. Eu nu contest valoarea, contest metoda de lucru. Eu n-am nevoie de medalii de aur câștigate pe un astfel de comportament și cu astfel de metode de lucru Bogdan Matei, președintele ANS

Sunt zeci, dacă nu sute, de alte gimnaste care au fost pregătite de Camelia Voinea și care s-au lăsat. Sigur, vârful iceberg-ului e Sabrina, dar nu le putem ignora pe toate celelalte. Iar unele dintre ele poate ar fi avut talentul necesar de a ajunge în top, dar poate cu altă pregătire.

În primul rând vreau să vă spun că talentul nici n-ai cum să-l descoperi dacă ai un astfel de comportament. Copilul nu mai vine de plăcere la sală și nu mai dă tot ce are el mai bun din momentul în care deja este panicat în sală, este speriat în sală. Talentul se descoperă atunci când copilul oferă totul într-un climat adecvat.

În clipurile publicate de noi se văd și alte mici sportive care erau în sală. Nu rămân și ele cu traume și cu ideea ca doar așa se poate face performanță?

E corect. Aici din punctul meu de vedere nici nu-și are loc discuția aceasta că era mama ei. Eu sunt părinte. Exclus, exclus ca noi să ne comportăm într-un astfel de mod cu propriii noștri copii, chiar dacă îi antrenăm sau nu îi antrenăm.



Noi suntem exemplul lor. Ceea ce noi creștem, asta vom avea în societate. Dacă doamna Voinea s-a comportat așa la un antrenament, riscăm ca și propriul ei copil să aibă același comportament. Ori noi ne dorim să avem astfel de antrenor mai departe în România? Nu cred.

Bogdan Matei: „Nu ai cum să te schimbi”

Dacă o persoană, nu contează numele, face așa ceva cu fiica ei, poate să facă cel puțin la fel, dacă nu mai rău, cu copiii care îi sunt aproape străini?

Din punctul meu de vedere, da. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta. N-ai cum să te schimbi. N-ai cum să schimbi metodele și practicile de antrenament de la un copil la altul. Asta e părerea mea. Nu ai cum să te comporți diferit în antrenament în funcție de copiii pe care-i pregătești.

Bănuiesc că știți faptul că Ioan Suciu, președintele FRG, e nașul de cununie al Camelei Voinea.

Nu știam asta.

Bun. Din acest motiv s-ar putea, poate, să fie un pic subiectiv. De asemenea, din Comisia de Disciplină ar putea face parte oameni care să fie „legați” de domnul Suciu și doamna Voinea. Așa că, așa cum s-a întâmplat și acum doi ani, decizia ar putea fi în favoarea Cameliei Voinea. ANS, în acest caz ipotetic, poate interveni într-o formă sau alta?

Cu siguranță! Da! Poate interveni și poate interveni mult mai brutal, ceea ce nu este de dorit. Din punctul meu de vedere, lucrurile vor sta în felul următor. Să presupunem că vor lua o decizie mai blândă cu doamna profesor, da? Credeți dumneavoastră că în lumea asta sau în România asta vor mai fi părinți care să-și îndrume copiii către la doamna?

Nu, dar va rămâne cu Sabrina. În sensul de a o antrena.

Va rămâne cu Sabrina, sigur, e fiica dumneaei și așa mai departe. Dar va rămâne s-o antreneze la un club, probabil.

Bogdan Matei: „Așteptăm un raport”

Oare la care? Pentru că doamna Voinea e plătită, din informațiile noastre, și de Farul Constanța, deși nu mai are nicio sportivă acolo, pentru că Sabrina s-a mutat, și de CSM Constanța.

Știu acest caz. Mâine sau poimâine o să avem și un răspuns, pentru că așteptăm raportul din partea clubului. Da, sigur că așteptăm să vedem și noi care este situația, modalitatea prin care își duce la îndeplinire obiectivele din ceea ce înseamnă contractul de muncă, numărul de sportivi legitimați, tot.

Dar vă întrebam în ideea în care rămâne să o antreneze pe Sabrina, la lot, pentru că Denisa Golgotă nu e singura sportivă care a depus și semnat plângere la FRG. Mai sunt alte trei.

Asta vom vedea! Da, e foarte clar că e un climat viciat. Trebuie rezolvat de urgență dacă ne dorim într-adevăr să mai vorbim de rezultate notabile. Aici e și supărarea mea. Că la Mondialul de la Jakarta nu am avut rezultate rele. Iar acum vorbim despre alte probleme. Nu ne rămâne decât să vedem care va fi decizia FRG și, sigur, după aceea, noi să luăm propria decizie din această perspectivă.

Să sperăm că se va reface Comisia de Disciplină cât mai repede ca să nu se tărăgăneze lucrurile. Și, eventual, să se pună «batista pe țambal».

Eu sper să nu, pentru că altfel își vor face singur rău. Adică e clar că e un climat care nu poate continua așa și trebuie să existe o măsură. Clipurile sunt revoltătoare. Doamna profesor va trebui să-și facă propria analiză. Și nu cred că, iertați lipsa de modestie, că cineva din sportul românesc, la nivel de federații sau cluburi, mă poate păcăli. Cineva să mă ducă cu zahărelul de înființare de comisii și lasă că vom vedea noi cu deciziile...

V-a surprins acest caz, al Cameliei Voinea?

Le cunosc pe ambele. Și pe doamna profesor și pe fiică. Știți foarte bine că le-am implicat și în proiectul BeActive. Am mers împreună cu dumnealor la școală și așa mai departe. Adică... Și noi am făcut niște lucruri... Acum mulți se întreabă. „Dom'le, dar stai puțin că ai venit să ne spui că e un exemplu pentru noi. Ai dus-o în mijlocul copiilor”. Adică, nu e o situație confortabilă pentru nimeni.

