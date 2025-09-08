Cu ochii pe ciprioți Ce sfaturi le-a dat Mircea Lucescu „tricolorilor” înaintea meciului de la Larnaca: „Le-am atras atenția”

Mircea Lucescu (80 de ani) a analizat jocul Ciprului și știe care poate fi atuul „tricolorilor” pentru a obține victoria.

Meciul dintre Cipru și România, ce se va disputa mâine, de la ora 21:45, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și la televizor pe postul Prima TV.

Mircea Lucescu a analizat jocul Ciprului: „Nu se pune problema”

Selecționerul României a urmărit cu atenție prestația ciprioților, din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, și se așteaptă la un meci cu un angajament fizic ridicat.

„Au putut să schimbe mai mulți jucători de la un meci la altul. Deci la ei nu se pune prea mult problema de relații de joc, ci de un angajament fizic total.

Și pe viteză, și în jocul aerian, și, sigur, având un jucător de mare valoare tehnică, așa cum este Kastanos, care echilibrează jocul și frânează atunci entuziasmul ăsta lor permanent.

Trebuie să punem în joc ceea ce avem noi mai bun și asta este calitatea paselor în zona superioară”, a spus selecționerul României, în cadrul conferinței de presă premergătoare partidei contra Ciprului.

Mircea Lucescu, sfaturi pentru „tricolori” înaintea meciului de la Larnaca: „Sper să nu se relaxeze”

Lucescu a atras atenția „tricolorilor” asupra duelurilor fizice, care ar putea face diferența în partida de la Larnaca. Mai mult, selecționerul își îndeamnă jucătorii să facă pressing colectiv.

„Va fi un meci în care jucătorilor le-am atras atenția: când ies la pressing, în primul rând atacă omul, nu atacă mingea, să recupereze . Nu atacă mingea individual.

Sper ca băieții să nu să nu se relaxeze, trebuie să știe că duelurile individuale vor fi determinante în desfășurarea jocului”, a continuat selecționerul „tricolorilor”.

Cipru e o echipă total diferită faţă de anul trecut, mai agresivă, iar cu Austria nu merita să piardă. Ne-am propus să câştigăm toate cele patru finale. Noi vom fi favoriţi cu Cipru şi cred că de la asta trebuie să plecăm, de la spiritul echipei şi de la ce ne spune mister să facem pe teren, pentru a aduce cele trei puncte Marius Marin, mijlocaș România

Lotul României pentru partida cu Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB), Răzvan SAVA (Udinese | Italia)

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania), Mihai POPESCU (FCSB), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova), Alexandru CHIPCIU (U Cluj)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB), Marius MARIN (Pisa | Italia), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia), Darius OLARU (FCSB), Florin TĂNASE (FCSB), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos), David MICULESCU (FCSB), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923)

Atacant

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia)

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)

Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – (21:45) Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 4 (10-1) 12 2. Austria 3 (7-1) 9 3. România 4 (8-4) 6 4. Cipru 4 (3-5) 3 5. San Marino 5 (1-18) 0

