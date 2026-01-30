Conflict în tabăra turcilor VIDEO:  Doi jucători de la Fenerbahce s-au îmbrâncit la finalul partidei cu FCSB » Care a fost motivul + Ce făcea Charalambous +8 foto
Conflict Fenerbahce foto: captură video GOLAZO.ro
alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 10:21
  • FCSB - Fenerbahce 1-1. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un conflict.
  • Ismail Yuksek (27 de ani), marcatorul golului, și coechipierul Mert Muldur (26 de ani) au avut ceva de împărțit la finalul partidei, după ce mai mulți jucători ai turcilor nu au mers în fața galeriei.

În timp ce FCSB a părăsit definitiv competiția în acest sezon, Fenerbahce a încheiat pe locul 19 și va merge în play-off-ul Europa League, iar astăzi își va afla adversarul.

FCSB - Fenerbahce 1-1. Conflict în tabără turcilor la finalul partidei

Majoritatea jucătorilor de la Fenerbahce au mers direct către vestiare la finalul meciului de pe Arena Națională.

În acel moment, Ismail Yuksek, marcatorul unicului gol al turcilor, a mers după colegii săi pe tunel și a încercat să-i aducă înapoi pentru a saluta galeria, prezentă într-un număr impresionant, peste 3.000 de oameni.

Ulterior, spiritele s-au încins între Yuksek și Muldur, fundașul lateral al lui Fenerbahce, care nu voia să revină pe teren. Cei doi s-au certat și s-au îmbrâncit, fiind opriți de alți coechipieri.

În același timp, Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, purta un dialog prietenesc cu Marco Asensio, fostul jucător al celor de la Real Madrid, pe care l-a felicitat la final.

Partida de joi seară a fost marcată și de un alt conflict, la pauză, între doi membri ai staff-ului celor două echipe, după o remarcă rasistă.

Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (6).jpeg
Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (6).jpeg

Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (1).jpeg Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (2).jpeg Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (3).jpeg Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (4).jpeg Meleu la vestiare în FCSB - Fenerbahce FOTO Captură Digi Sport (5).jpeg
Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Iosif Popescu - GOLAZO.ro.jpeg FCSB - Fenerbahce Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
