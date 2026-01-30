FCSB - Fenerbahce 1-1. Partida de pe Arena Națională s-a încheiat cu un conflict.

Ismail Yuksek (27 de ani), marcatorul golului, și coechipierul Mert Muldur (26 de ani) au avut ceva de împărțit la finalul partidei, după ce mai mulți jucători ai turcilor nu au mers în fața galeriei.

În timp ce FCSB a părăsit definitiv competiția în acest sezon, Fenerbahce a încheiat pe locul 19 și va merge în play-off-ul Europa League, iar astăzi își va afla adversarul.

FCSB - Fenerbahce 1-1 . Conflict în tabără turcilor la finalul partidei

Majoritatea jucătorilor de la Fenerbahce au mers direct către vestiare la finalul meciului de pe Arena Națională.

În acel moment, Ismail Yuksek, marcatorul unicului gol al turcilor, a mers după colegii săi pe tunel și a încercat să-i aducă înapoi pentru a saluta galeria, prezentă într-un număr impresionant, peste 3.000 de oameni.

Ulterior, spiritele s-au încins între Yuksek și Muldur, fundașul lateral al lui Fenerbahce, care nu voia să revină pe teren. Cei doi s-au certat și s-au îmbrâncit, fiind opriți de alți coechipieri.

În același timp, Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, purta un dialog prietenesc cu Marco Asensio, fostul jucător al celor de la Real Madrid, pe care l-a felicitat la final.

Partida de joi seară a fost marcată și de un alt conflict, la pauză, între doi membri ai staff-ului celor două echipe, după o remarcă rasistă.

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport