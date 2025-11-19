„Are două atuuri” Gică Popescu a spus cine e omul potrivit pentru a antrena naționala la barajul din martie + Ce adversară vrea

Gheorghe Popescu (58 de ani), fost component al „Generației de Aur”, a vorbit despre posibilitatea ca Mircea Lucescu (80 de ani) să continue pe banca echipei naționale.

Deși România este calificată la barajul pentru Campionatul Mondial, Mircea Lucescu nu a anunțat încă dacă va conduce naționala și în luna martie.

Gică Popescu, despre Mircea Lucescu: „E normal să ducă această cursă până după baraj”

Fostul fundaș este de părere că actualul selecționer ar trebui să rămână la națională și pentru barajul din martie.

El consideră că experiența lui Lucescu ar putea face diferența și, mai mult, a vorbit și despre dragostea antrenorului pentru prima reprezentativă.

„Avem un antrenor, pe Mircea Lucescu. E normal să ducă această cursă până după baraj. Mircea Lucescu are două atuuri. Unu, experiența. Doi, iubește mult echipa națională.

La un moment dat, ce însemna echipa națională în anii '80 i s-a datorat dânsului. A scos echipa la turnee în afară pentru a vedea comparația cu țările din Vest”, a declarat Gică Popescu, la Antena 1, citat de gsp.ro.

Întrebat despre formația pe care și-ar dori să o întâlnească România la baraj, Popescu a declarat:

Turcia vreau să fie adversara noastră. Vreau să văd nivelul la care e Turcia comparativ cu noi acum. În anii '90, noi eram mult peste Turcia, vreau să văd acum. Gică Popescu

România își află joi adversara din baraj

Tragerea la sorți a barajelor pentru Mondial va avea loc joi, de la ora 14:00 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.

România se află în urna a doua valorică, după ce a încheiat pe locul al treilea în preliminarii, după Austria și Bosnia. „Tricolorii” au șansa de a juca la baraj după ce au câștigat grupa din Nations League.

Cum arată urnele de la baraj

Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;

ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA; Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;

POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA; Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;

IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO; Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);

Italia (semifinale), Polonia (finală); Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

FOTO. Imagini de la România - San Marino 7-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport