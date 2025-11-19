„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari  » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin +36 foto
Mircea Lucescu
Nationala

„Mă dau eu singur afară!” Mircea Lucescu, mesaj dur pentru contestatari » Ce a spus despre Răzvan Marin, Stanciu și Drăgușin

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 12:08
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 15:11
  • România - San Marino 7-1Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul „tricolorilor”, a avut un mesaj dur pentru contestatari, după succesul din ultima etapă a preliminariilor CM 2026.
  • Il Luce a vorbit și despre posibilele adversare ale României de la baraj și a lămurit situația lui Răzvan Marin (29 de ani).

Mircea Lucescu a fost din nou enervat de întrebările jurnaliștilor de la conferința de presă, la finalul meciului cu San Marino.

Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”
Răzvan Marin, din nou căpitan Contestat de Mircea Lucescu, susținut de vestiar. Hagi a refuzat banderola în favoarea veteranului „tricolorilor”

ROMÂNIA - SAN MARINO 7-1. Mircea Lucescu: „Ce am făcut eu în cariera mea, ei nu o să facă în 2000 de ani

Selecționerul le-a răspuns contestatarilor și a vorbit despre atașamentul pe care îl are față de echipa națională.

„Eu am ținut prea mult la echipa națională. Am fost căpitan doar la echipa națională. Cu mine au crescut foarte mulți jucători și indiferent de ce fac ceilalți obligația mea și responsabilitatea mea este ca atunci când e nevoie să fiu acolo.

Există o limită peste care nu se poate trece. Ce am făcut eu în cariera mea, ei nu o să facă în 2000 de ani. Așa că nu am niciun fel de probleme. Și asta pesemne că doare pe foarte mulți.

Încearcă să găsească ceva (n.r. pentru care să-l atace), dar nu găsesc nimic, pentru că nu am făcut niciodată nimic, m-am concentrat doar pe fotbal, pe dezvoltarea echipei naţionale, şi ca jucător şi ca antrenor, şi acum, la sfârşit de carieră, cu tot sufletul.

Dacă pot să ajut, încerc să ajut. De aia am și spus că nu mă poate da nimeni afară. Că într-adevăr, nu are cum să mă dea afară. Mă dau eu singur. Dacă simt că nu sunt în stare, mă dau eu singur.

Dar e un moment delicat. E un moment în care se reconstruiește o echipă. Din cauza situației care s-a ivit”, a declarat Mircea Lucescu la conferința de presă.

Mircea Lucescu, despre posibilii adversari ai României la baraj: „Nu sunt Mesia”

Calificată la baraj prin intermediul parcusului din Nations League, România va face parte din urna 4 la tragerea la sorți.

„Tricolorii” pot juca cu Italia, Turcia, Ucraina sau Danemarca în semifinala barajului, care va avea loc în martie 2026.

Întrebat dacă are vreo preferință în ceea ce privește adversarul, Lucescu a răspuns:

„Nu discut de preferință. Indiferent cine e, trebuie să joci și să faci tot ce e posibil să câștigi. Am câștigat noi cu Italia când era campioana lumii.

Poate una dintre cele mai mari echipe ale fotbalului românesc a fost aia din '84. Din păcate, nu ne-am calificat mai departe pentru că i-am pierdut pe Cămătaru, Ștefănescu și Balaci, cum am pierdut acum fundașii centrali.

Nu sunt nici Mesia sau unul care poate face minuni! Sunt un om ca toți ceilalți și încerc cât pot. Ei știu ce presiune pun pe ei.

Mâine mă duc la tragerea la sorți, ca până în martie să vorbim deschis și să putem pune stop acestor discuții (n.r. privind o posibilă plecare de la națională)”, a adăugat Lucescu.

Mircea Lucescu: „Îl respect pe Răzvan Marin”

Il Luce a lămurit și situația lui Răzvan Marin, după conflictul apărut înaintea partidei cu Austria.

„M-ați întrebat de Răzvan Marin. Nașul lui e Răzvan (n.r. Lucescu). Dar pentru mine asta nu contează. Îl respect.

L-am băgat acum. I-am dat și banderola. El trebuie să arate că e mai bun decât alții. Greșelile lui au fost numeroase, inclusiv cu Bosnia.

Eu trec peste, dacă el înțelege anumite lucruri. Misiunea mea nu e să protejez pe cineva, ci să construiesc o echipă”, a mai spus Lucescu.

Nu am toți jucătorii tineri pe care mi i-aș dori. De asta spun de Eissat, sper să-l văd în campionatul României. Mircea Lucescu, selecționer România

Mircea Lucescu: „Cum să-l convoc pe Stanciu?”

În final, Lucescu a fost întrebat dacă Radu Dragușin va fi convocat pentru meciurile de baraj: „Da, da, da, da, cu siguranță. Drăgușin ne-a lipsit mult de tot”.

Selecționerul a explicat și absența lui Nicolae Stanciu din lotul României: „Cum să-l convoc dacă nu joacă de o lună jumate? Ce fac, îl convoc și ce să fac? Voi nu vă gândiți la toate astea, chiar nu vă gândiți? Nu joacă de nu știu cât timp, e accidentat... Ce să fac, nu pot”.

Cum arată urnele de la baraj

România va intra la baraj în ultima urnă, alături de celelalte echipe calificate prin intermediul Nations League. Va evolua în deplasare în semifinale, pe terenul unei formații din urna 1.

  • Urna 1: ITALIA, DANEMARCA, TURCIA, UCRAINA;
  • Urna 2: POLONIA, ȚARA GALILOR, CEHIA, SLOVACIA;
  • Urna 3: IRLANDA, ALBANIA, BOSNIA, KOSOVO;
  • Urna 4: ROMÂNIA, SUEDIA, MACEDONIA DE NORD, IRLANDA DE NORD.

Cum poate arăta traseul spre CM 2026:

  • Ruta infernală: Italia (semifinale), Polonia (finală);
  • Ruta mai accesibilă: Ucraina (semifinale), Kosovo (finală).

Cum se desfășoară barajul

În play-off merg 16 echipe, cele 12 echipe de pe locul 2 din preliminarii, plus cele mai bune 4 câștigătoare de grupă din Nations League, care au ratat primele două locuri în calificări.

Vor împărțite în 4 urne valorice, primele 3 după clasamentul FIFA, ultima cu echipele din Liga Națiunilor și se vor forma 4 mini-turnee cu semifinale și o finală. Toate meciurile vor fi într-o singură manșă.

Semifinalele vor fi găzduite de echipele din urnele 1 și 2, care se vor încrucișa cu cele din 4, respectiv 3. Gazdele finalelor vor fi alese prin tragere la sorți. Cele 4 câștigătoare ale mini-turneelor merg la Mondial.

Semifinalele vor avea loc pe 26 martie, în timp ce finalele se vor disputa pe 31 martie.

Clasamentul grupei H

Poziție/EchipăPunctaj
1. AUSTRIA19
2. Bosnia17
3. România13
4. Cipru8
5. San Marino0

* Austria merge la Mondial, Bosnia și România merg la baraj

mircea lucescu romania San Marino preliminarii cm 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

