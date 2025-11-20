3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!

Norvegia, Scoția și Austria se întorc în sfârșit la CM. Au avut nevoie de Haaland, McTominay și Arnautovic pentru a-și împlini visul.

România încearcă și ea să li se alăture, prin baraj. Ar fi patru echipe care revin la Mondial după 28 de ani.

La turneul final din 1998, „tricolorii” au fost și peste norvegieni, și peste scoțieni, și peste austrieci.

România așteaptă de aproape trei decenii o nouă calificare la Campionatul Mondial.

De la Generația de Aur, din 1998, nu am mai jucat la CM. Și vor fi 28 de ani în 2026.

Au trecut de atunci șase ediții fără noi. Ar fi a 7-a acum, dacă „tricolorii” nu vor reuși să prindă biletele pentru turneul final de pe continentul american.

În aceeași situație erau alte trei naționale europene. Norvegia, Scoția și Austria nu mai știau ce înseamnă un Mondial din 1998, în acea vară au participat și ele ultima oară.

Norvegia, Scoția și Austria, înapoi la Mondial. Super Haaland

După o așteptare atât de lungă, toate trei s-au calificat, vor fi în SUA, Canada și Mexic la CM 2026.

Norvegia lui Haaland, Odegaard și Sorloth a dominat grupa din preliminarii de la un capăt la celălalt. Maximum de puncte și golaveraj zdrobitor: 37-5.

16 goluri a înscris Erling Haaland în campania de calificare la acest Mondial

Scoția, cu McTominay în cel mai bun moment al carierei, a câștigat seria în ultima clipă, învingând impresionant Danemarca, 4-2, cu două goluri în prelungiri.

Austria lui Arnautovic s-a impus în grupa noastră tot în ultima etapă. O înfrângere în fața Bosniei, acasă, ar fi trimis-o în baraj, dar golul lui Gregoritsch și egalul (1-1) au făcut Viena fericită.

România, peste Norvegia, Scoția și Austria la CM 1998

În 1998, noi am fost mai buni ca toți. Norvegienii, scoțienii și austriecii au avut performanțe mai slabe decât ale noastre la acel turneu final.

România a controlat seria G, locul 1, cu victorii în fața Columbiei (1-0) și Angliei (2-1), plus egal contra Tunisiei (1-1). O singură înfrângere a fost echivalentă cu sfârșitul turneului, 0-1 cu Croația, în „optimi”.

Norvegia a încheiat pe 2 în grupa A, cu 5 puncte. Scoția, pe ultima poziție (1p). Nordicii au început cu două remize (2-2 cu Maroc, 1-1 cu Scoția), însă au învins uluitor Brazilia (2-1).

Duel aerian agresiv la Norvegia - Scoția 1-1, în 1998 Foto: Imago

În timp ce acel egal în meci direct a fost unicul punct al britanicilor, învinși și de Brazilia (1-2), și de Maroc (0-3).

Norvegienii s-au oprit tot în „optimi”, 0-1 cu Italia.

Austriacul Schottel l-a trântit în iarbă pe Del Piero la 1-1 cu Italia Foto: Imago

Austria n-a depășit prima fază a competiției. Locul 3 în B (două puncte) după 1-1 cu Camerun și 1-1 cu Chile. Italia a fost prea tare: 1-2.

