3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!
Dan Petrescu, înainte să înscrie golul victoriei în fața Angliei (2-1), la CM 1998, ultimul nostru Mondial Foto: Imago
Nationala

3 la CM după 28 de ani. Și noi? Trei naționale vor juca la Mondial după o așteptare ca a noastră. Am fost mai buni decât toți!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 20.11.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 20.11.2025, ora 09:00
  • Norvegia, Scoția și Austria se întorc în sfârșit la CM. Au avut nevoie de Haaland, McTominay și Arnautovic pentru a-și împlini visul. 
  • România încearcă și ea să li se alăture, prin baraj. Ar fi patru echipe care revin la Mondial după 28 de ani. 
  • La turneul final din 1998, „tricolorii” au fost și peste norvegieni, și peste scoțieni, și peste austrieci.

România așteaptă de aproape trei decenii o nouă calificare la Campionatul Mondial.

De la Generația de Aur, din 1998, nu am mai jucat la CM. Și vor fi 28 de ani în 2026.

Au trecut de atunci șase ediții fără noi. Ar fi a 7-a acum, dacă „tricolorii” nu vor reuși să prindă biletele pentru turneul final de pe continentul american.

În aceeași situație erau alte trei naționale europene. Norvegia, Scoția și Austria nu mai știau ce înseamnă un Mondial din 1998, în acea vară au participat și ele ultima oară.

Norvegia, Scoția și Austria, înapoi la Mondial. Super Haaland

După o așteptare atât de lungă, toate trei s-au calificat, vor fi în SUA, Canada și Mexic la CM 2026.

  • Norvegia lui Haaland, Odegaard și Sorloth a dominat grupa din preliminarii de la un capăt la celălalt. Maximum de puncte și golaveraj zdrobitor: 37-5. 
16 goluri
a înscris Erling Haaland în campania de calificare la acest Mondial
  • Scoția, cu McTominay în cel mai bun moment al carierei, a câștigat seria în ultima clipă, învingând impresionant Danemarca, 4-2, cu două goluri în prelungiri. 
  • Austria lui Arnautovic s-a impus în grupa noastră tot în ultima etapă. O înfrângere în fața Bosniei, acasă, ar fi trimis-o în baraj, dar golul lui Gregoritsch și egalul (1-1) au făcut Viena fericită.

România, peste Norvegia, Scoția și Austria la CM 1998

În 1998, noi am fost mai buni ca toți. Norvegienii, scoțienii și austriecii au avut performanțe mai slabe decât ale noastre la acel turneu final.

  • România a controlat seria G, locul 1, cu victorii în fața Columbiei (1-0) și Angliei (2-1), plus egal contra Tunisiei (1-1). O singură înfrângere a fost echivalentă cu sfârșitul turneului, 0-1 cu Croația, în „optimi”. 
  • Norvegia a încheiat pe 2 în grupa A, cu 5 puncte. Scoția, pe ultima poziție (1p). Nordicii au început cu două remize (2-2 cu Maroc, 1-1 cu Scoția), însă au învins uluitor Brazilia (2-1). 
Duel aerian agresiv la Norvegia - Scoția 1-1, în 1998 Foto: Imago Duel aerian agresiv la Norvegia - Scoția 1-1, în 1998 Foto: Imago
Duel aerian agresiv la Norvegia - Scoția 1-1, în 1998 Foto: Imago

În timp ce acel egal în meci direct a fost unicul punct al britanicilor, învinși și de Brazilia (1-2), și de Maroc (0-3).

Norvegienii s-au oprit tot în „optimi”, 0-1 cu Italia.

Austriacul Schottel l-a trântit în iarbă pe Del Piero la 1-1 cu Italia Foto: Imago Austriacul Schottel l-a trântit în iarbă pe Del Piero la 1-1 cu Italia Foto: Imago
Austriacul Schottel l-a trântit în iarbă pe Del Piero la 1-1 cu Italia Foto: Imago
  • Austria n-a depășit prima fază a competiției. Locul 3 în B (două puncte) după 1-1 cu Camerun și 1-1 cu Chile. Italia a fost prea tare: 1-2. 

Citește și

Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit  țările care s-au spart din cele 3 puteri fotbalistice
Campionatul Mondial
16:24
Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit țările care s-au spart din cele 3 puteri fotbalistice
Citește mai mult
Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit  țările care s-au spart din cele 3 puteri fotbalistice
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv.  Le-am pierdut pe toate!
Nationala
12:15
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv. Le-am pierdut pe toate!
Citește mai mult
Noi urâm barajele! „Tricolorii” s-au simțit rău când calificarea a depins de un duel decisiv.  Le-am pierdut pe toate!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
austria Echipa Nationala norvegia Campionatul Mondial scotia romania
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share