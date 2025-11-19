Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit  țările care s-au spart din cele 3 puteri fotbalistice
Campionatul Mondial

Iugoslavia, URSS, Cehoslovacia… O altă perspectivă a preliminariilor CM: ce au reușit țările care s-au spart din cele 3 puteri fotbalistice

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 16:24
alt-text Actualizat: 19.11.2025, ora 19:53
  • Ultimele preliminarii de Mondial cu URSS, Iugoslavia și Cehoslovacia participante au fost cele pentru Italia 1990. Toate cele 3 au terminat pe primul loc
  • Astăzi, în locul celor 3 au participat, cu Rusia exclusă, nu mai puțin de 19 naționale. Câte dintre ele sunt deja la Mondial, câte vor fi la baraj, în rândurile de mai jos
  • În preliminariile pentru CM 1990 au participat pe zona europeană 32 de echipe. Ultima campanie a conținut cu 70% mai multe țări

O hartă a Europei, colorată în 3 nuanțe (o culoare pentru echipele deja calificate la Mondial, una pentru cele care vor fi la baraj și alta aferentă celor care au pierdut orice șansă de a trece Oceanul la vară) developează cum se împarte în momentul de față puterea în fotbalul european la nivelul primelor reprezentative.

Prima concluzie: nici o țară care are capitala mai la Est de Viena nu este calificată direct la Mondial. Aproape toată Europa Occidentată are deja biletele de SUA, Mexic și Canada.

12 țări europene
sunt deja calificate la Mondial: Anglia, Franța, Spania, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania, Elveția, Austria, Norvegia, Scoția, Croația

Spre deosebire de ceea ce se întâmpla în preliminariile Campionatului Mondial, în calificările din Europa, în urmă cu peste 35 de ani, lucrurile sunt mult schimbate astăzi, în principal din cauza spargerii a 3 state estice: URSS, Iugoslavia și Cehoslovacia.

Ultima campanie în care cele 3 au participat sub aceste titulaturi a fost cea pentru CM din 1990, preliminariile disputându-se în 1988 și 1989. Rezultatele lor de atunci?

  • URSS a terminat grupa pe locul 1, peste Austria, Turcia și RDG
  • Iugoslavia a terminat grupa pe locul 1, peste Scoția, Franța, Norvegia și Cipru
  • Cehoslovacia a terminat pe locul 1, la egalitate cu Belgia, dar peste Portugalia, Elveția, Luxemburg

Ce însemnau în fotbal cele 3 țări, înainte de a se diviza

  • URSS era finalista Europeanului din 1988. Ea mai disputase o finală de CE și în 1980, iar la Mondialul din 1970 ajunsese până în sferturi. În 1986, URSS dăduse câștigătorul Balonului de Aur: pe Igor Belanov (Dinamo Kiev)
  • IUGOSLAVIA a luat locul 4 la Europeanul din 1976 și jucase sferturi de finală la Mondialul din 1974. Tot sferturi avea să dispute și la CM din Italia 1990, eliminată dramatic la penalty-uri de Argentina lui Maradona. În 1991, Steaua Roșie Belgrad avea să câștige Cupa Campionilor Europeni
  • CEHOSLOVACIA a câștigat Campionatul European în 1976, iar la ediția din 1980 a luat locul 3. La Mondialul din 1990 a jucat sferturi

Acum, la peste 3 decenii și jumătate de la acel moment, din cele 3 state s-au format multe alte țări, care au fost, la startul actualelor preliminarii, în număr de 19. A lipsit Rusia, încă exclusă din competiții. 

Din FOSTA URSS, au participat acum în preliminarii:

  • Ucraina - va fi la baraj
  • Armenia - eliminată deja
  • Azerbaidjan - eliminată
  • Belarus - eliminată
  • Estonia - eliminată
  • Georgia - eliminată
  • Kazahstan - eliminată
  • Letonia - eliminată
  • Lituania - eliminată
  • Moldova - eliminată
  • Rusia - a fost exclusă din start

Din FOSTA IUGOSLAVIA, au participat acum în preliminarii:

  • Bosnia - va fi la baraj
  • Croația - calificată la Mondial
  • Kosovo - va fi la baraj
  • Macedonia - va fi la baraj
  • Muntenegru - eliminată
  • Serbia - eliminată
  • Slovenia - eliminată

DIN FOSTA CEHOSLOVACIA, au participat acum în preliminarii:

  • Cehia - va fi la baraj
  • Slovacia - va fi la baraj

Nu există o diferență foarte mare în privința numărului de echipe pe care Europa le-a avut la Mondialul din 1990 față de ce va avea în 2026, deși numărul participantelor la competiție va fi dublu, 48 în loc de 24. În 1990, Europa a avut 14 naționale, acum va avea 16!

Marea schimbare e dată de numărul echipelor care participă în preliminarii. Atunci au fost doar 32. Acum, un surplus de aproape 70%: nu mai puțin de 54! Pe lângă spargerea celor 3 mari state, situație descrisă mai sus, în prezent au mai apărut 6 naționale care la finalul anilor 80 nu existau în fotbalul european:

  • Liechtenstein, San Marino, Israel, Feroe, Andorra și Gibraltar

Toate țările din Regatul Unit și Irlanda sunt la Mondial sau la baraj

O performanță deosebită e pe cale să reușească Regatul Unit și Irlanda. Cele 5 țări sunt fie calificate deja la Mondial, fie vor disputa barajul din luna martie, astfel că există încă șanse să fie toate la turneul final:

  • Anglia - s-a calificat
  • Scoția - s-a calificat
  • Țara Galilor - la baraj, e în urna 2
  • Irlanda - la baraj, e în urna 3
  • Irlanda de Nord - la baraj, e în urna 4

Ultima ediție de Mondial la care au fost măcar 3 echipe dintre acestea s-a disputat în 1990, când au participat Anglia, Scoția și Irlanda. În Qatar 2022 s-au calificat doar Anglia și Țara Galilor.

urss cm 2026 preliminarii cm 2026 cehoslovacia iugoslavia
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share