Eissat, ținta ultrașilor! FOTO. Primire ostilă pe Arena Națională pentru fundașul român din Israel » Ce mesaj a apărut în peluză

Ultrașii României au contestat decizia FRF de a-l convoca la echipa națională pe Lisav Eissat (20 de ani).

Deși este născut și crescut în Israel, mama fundașului de la Maccabi Haifa este româncă, astfel că și el a fost eligibil pentru cetățenie.

Suporterii de la „Uniți sub Tricolor” au afișat un banner prin care critică decizia de a-l chema la națională pe Lisav Eissat, fotbalist născut și crescut în Israel.

Convocarea lui Lisav Eissat, contestată pe Arena Națională

În repriza secundă a meciului amical dintre România și Moldova, suporterii de la „Uniți sub Tricolor” au afișat un banner în peluză prin care critică aducerea lui Lisav Eissat la echipa națională.

„LI S-A Vorbit de juniori și identitate / Dar FRF își dorește diversitate”, a fost mesajul afișat de ultrașii echipei naționale.

Banner-ul afișat pe Arena Națională FOTO: GOLAZO.ro

Bannere politice în peluză

Suporterii Români au mai afișat alte trei bannere la meciul cu Republica Moldova. Mesajele au fost îndreptate către formația de peste Prut.

„Rep. Moldova, o butaforie comunistă / Azi doar un pion în mâna globalistă / Singura ta șansă era calea unionistă”

„Basarabia, nu uita, / România-i țara ta!” și „Stat creat de URSS / Care-și neagă sângele” , au fost celelalte două mesaje afișate pe stadion de suporterii Români.

Și Camora a fost contestat

Nu este pentru prima dată când suporterii de la „Uniți sub Tricolor” își exprimă nemulțumirea față de un jucător naturalizat.

În martie 22, la partida de pe Ghencea dintre România și Grecia, grupul „Honor et Patria” a afișat pe stadion două bannere similare cu cel la adresa lui Lisav Eissat.

La acel moment, ultrașii erau nemulțumiți de convocarea lui Mario Camora, fotbalist portughez care a fost naturalizat și convocat la echipa națională.

„Am întrebat 99 de Români și pe CAMORA” și „Internaționala României?”, au fost mesajele afișate la acel moment.

