Fuchse Berlin - Dinamo 32-31. Formația lui Pereira a pierdut dramatic în Germania.

„Dulăii” au condus la pauză, dar și pe parcursul reprizei secunde, însă au ratat la limită prima victoria din Liga Campionilor.

Deși Fuchse a început cu un avans de trei goluri pus rapid pe tabelă, „dulăii” lui Pereira au reușit să le țină piept nemților, luptând de la egal la egal în prima repriză, pentru ca mai apoi să intre cu un avantaj de două goluri la pauză, 18-16.

Fuchse Berlin - Dinamo 32-31 . Situația se complică! Al patrulea eșec pentru „dulăi” în Liga Campionilor

Vicecampioana Europei a intrat dur în meci și partea secundă, egalând în câteva zeci de secunde.

După atacuri multiple de ambele părți, dar și intervenții incredibile ale ambilor portari, Dinamo a preluat conducerea și partea în secundă.

În ultimele 10 minute ale partidei, nemții au gestionat mai bine momentele de tensiune, au egalat, pentru ca în ultimele acțiuni ale jocului să-și păstreze avansul de un gol care le-a adus toate punctele.

Clasamentul din Grupa A

Loc/Echipă Meciuri Puncte 1. Fuchse Berlin 4 8 2. Aalborg 4 6 3. Veszprem 4 6 4. Nantes 4 4 5. Sporting 4 4 6. Kielce 4 2 7. Kolstad 4 2 8. Dinamo 4 0

