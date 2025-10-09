ROMÂNIA - MOLDOVA. Ionuț Radu (28 de ani), portarul echipei naționale, a scăpat mingea în poartă în amicalul de pe Arena Națională.

Autogolul a venit după o fază contestată vehement de elevii lui Mircea Lucescu.

Ionuț Radu, autogol în amicalul cu Moldova după un fault evident ignorat de arbitru

În minutul 38 al partidei de pe Arena Națională, la 1-0 în favoarea României, Ionuț Radu a scăpat balonul în poartă, după ce a fost faultat în careul mic de Daniel Dumbrăvanu, fotbalistul celor de la FC Voluntari.

Vadim Rață a centrat din apropierea tușei, Ionuț Radu a ieșit dintre buturi ca să prindă mingea, însă a fost împins de fotbalistul moldovean și nu a mai putut controla balonul. I-a scăpat din mâini și a intrat în poartă. Iar arbitrul a validat golul, deși faultul a fost clar!

Decizia a fost puternic contestată de jucătorii naționalei, în special de căpitanul Ianis Hagi, însă „centralul” Ishmael Barbara și-a păstrat decizia, gol în favoarea Moldovei.

